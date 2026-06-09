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Новости по тегу #Национальный аэропорт

Национальный аэропорт Минск объяснил правила перевозки пауэрбанков в самолетах
09 июня 2026 09:14

Национальный аэропорт Минск объяснил правила перевозки пауэрбанков в самолетах

В Национальном аэропорту Минск задержали иностранца с поддельным документом
13 мая 2026 11:03

В Национальном аэропорту Минск задержали иностранца с поддельным документом

Первые рейсы с белорусскими туристами, застрявшими на Ближнем Востоке, приземлились в Минске
04 марта 2026 06:10

Первые рейсы с белорусскими туристами, застрявшими на Ближнем Востоке, приземлились в Минске

Национальный аэропорт Минск предупредил о возможных изменениях в расписании авиарейсов
03 марта 2026 06:00

Национальный аэропорт Минск предупредил о возможных изменениях в расписании авиарейсов

Загрузка борта – 99%! Первый дальнемагистральный рейс отправился из Минска в Санью
08 октября 2025 17:21

Загрузка борта – 99%! Первый дальнемагистральный рейс отправился из Минска в Санью

Прямые рейсы из Алматы в Минск запустила казахстанская авиакомпания SCAT
10 августа 2025 13:41

Прямые рейсы из Алматы в Минск запустила казахстанская авиакомпания SCAT

Иностранец с поддельным документом задержан в столичном аэропорту
13 июня 2025 06:08

Иностранец с поддельным документом задержан в столичном аэропорту

Национальный аэропорт Минска подтвердил готовность к работе в весенне-летний период
18 апреля 2025 07:17

Национальный аэропорт Минска подтвердил готовность к работе в весенне-летний период

Гражданин Сомали пытался въехать в Беларусь по чужому паспорту
11 февраля 2025 17:01

Гражданин Сомали пытался въехать в Беларусь по чужому паспорту

В Национальном аэропорту расширят ассортимент отечественных товаров
30 января 2025 07:35

В Национальном аэропорту расширят ассортимент отечественных товаров

Минск и Череповец соединил новый авиарейс. Время в пути – 1,5 часа
24 декабря 2012 15:51

Минск и Череповец соединил новый авиарейс. Время в пути – 1,5 часа

09 декабря 2012 12:35

В Национальном аэропорту «Минск» совершил аварийную посадку самолет с 90 пассажирами на борту