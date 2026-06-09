Новости по тегу #Национальный аэропорт

Внешние аккумуляторы запрещено сдавать в багаж.
Иностранец пытался незаконно пересечь границу из Беларуси в Узбекистан.
Первый самолет прибыл из Дубая. Люди ждали возможности вернуться домой несколько дней, и для них затянувшийся отдых превратился в настоящее испытание.
Из-за закрытия воздушного пространства ряда стран Ближнего Востока возможны отмены отдельных рейсов, а также корректировки времени вылета и прилета.
Новый воздушный мост между Минском и Санья станет не только туристическим. Направление также будет популярно у студентов и представителей бизнес-сфер.
Рейсы будут выполняться по средам и воскресеньям. Из Алматы самолет отправляется в 5.30, а обратно из Минска – в 10 утра.
За попытку незаконного пересечения границы ему грозит штраф до 4,2 тысяч рублей, а за использование поддельных документов предусмотрена уголовная ответственность – ограничение свободы до двух лет.
Аэродром в Минске, как и филиалы в Орше и Могилеве, здания и сооружения предприятия полностью готовы к работе.
Прибывший в Беларусь мужчина предъявил специалистам для оформления паспорт гражданина Сомали. Однако у пограничников возникли вопросы касательно подлинности документа. И не напрасно.
Кондитерские изделия, брендовые товары легкой промышленности, конечно, есть в Duty Free, но ассортимент необходимо расширять.
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