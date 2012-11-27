Из-за тумана и плохой видимости задержаны вылеты в Минск сразу 9 авиарейсов

Новости Беларуси. Осторожно, туман! Густая пелена окутала этим утром белорусскую столицу. Видимость на дорогах местами была менее 50 метров. Предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях было объявлено накануне по всем регионам страны. Видимость на дорогах ухудшилась. Водители движутся с включенными ближним светом фар.

И, как сообщили в Национальном аэропорту «Минск», из-за тумана и плохой видимости задержаны вылеты в белорусскую столицу сразу 9 рейсов. Это самолеты из Москвы, Калининграда и Санкт-Петербурга. Также не прилетел частный борт из Екатеринбурга.

В то же время, все вылеты из Минска выполняются по расписанию. Взлетно-посадочная полоса аэропорта оснащена светосигнальным оборудованием и способна принимать воздушные суда в любых погодных условиях. Уже приземлились самолеты из Тбилиси, Астаны и Баку.

Ради этого момента Оксана вернулась сюда во второй раз. И вернулась бы снова. Отпуск семья из российского Нижневартовска решила провести у родственников в Минске. Женщина прилетела первой, мужа ожидала еще утром.

Стрелки подходят к четырем часам. Не по графику, но все же по маршруту. Пассажиры рейса на Москву, должны были улететь в 10.50. Посадка начинается только сейчас. Из-за сильного тумана самолет из белокаменной не сразу смог взять на борт 63 человек. Время, забранное непогодой, компенсировала авиакомпания и сотрудники аэропорта. Самолет из Варшавы так и не смог приземлиться в Национальном аэропорту Минск и сел в Гомеле. За последние две недели это первый случай, когда рейс ушел на запасной аэродром.

Владимир Череухин, заместитель начальника гомельского филиала ГП «Белаэронавигация»:

Воздушное судно совершило посадку, было обслужено, пассажиры обслужены. И после того, как в Минске была погода, воздушное судно взлетело и совершило посадку по месту назначения.

Видимость - 500 метров. Вопреки туману, сегодня аэропорт работал в штатном режиме. Светосигнальные оборудование и специальные датчики позволяют провести посадку практически вслепую, однако последнее слово за экипажем. 8 запланированных рейсов из 76 перешли в режим ожидания.

Василий Корнев, заместитель генерального директора по производству РУП «Национальный аэропорт Минск»:

Зона тумана находилась в районе Национального аэропорта «Минск», поэтому каждый командир принимал на посадку, в зависимости от его степени готовности.

Небесная канцелярия всегда влияла на полеты. Сейчас белорусское небо делят исключительно транспортные, грузовые и пассажирские самолёты. Сельскохозяйственная авиация уже сложила полномочия: техника находится на отдыхе и готовится к новому сезону.

Владимир Нагулевич, начальник Управления государственной инспекции по безопасности полетов и авиационной безопасности Департамента по авиации:

Сельскохозяйственные нормативы гораздо выше, по правилам визуальных полётов ограничения облачности — 150 метров, видимость — 2 000 метров. При такой погоде как сегодня они полёты не выполняют.

Уже после обеда капризы погоды для пассажиров остались за взлетный полосой. С информационных табло аэропорта исчезло поднадоевшее «задерживается». Однако туман синоптики обещают и в среду, 27 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.