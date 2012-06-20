Прямой эфир

В национальном аэропорту «Минск» прошли комплексные учения по отработке действий в случае ЧП

20 июня 2012 10:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В национальном аэропорту «Минск» прошли комплексные учения по отработке действий в случае ЧП. По легенде, пассажирский самолет ТУ-154 с невыпущенной передней стойкой шасси совершил аварийную посадку. На борту находились 72 пассажира и 6 членов экипажа.

Аварийно-спасательная команда аэропорта продемонстрировала все необходимые действия в условиях чрезвычайного происшествия. Спасатели потушили пожар и эвакуировали тех, кто был на борту. Всем пострадавшим оказали первую медицинскую помощь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Игнатова, дежурный фельдшер Национального аэропорта «Минск»:
У пациента открытый перелом предплечья. Первое действие – наложение жгута с целью остановки кровотечение. Второе – я ему делаю инъекцию анальгетика, чтобы не допустить болевого шок.  

Юрий Сауляк, начальник службы противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения Национального аэропорта «Минск»:
Персонал службы, находящийся на дежурстве, готов в любое время дня и ночи приступить к ликвидации чрезвычайной ситуации на территории нашего предприятия и в зоне ответственности. Чем быстрее прибудет штатный персонал, чем быстрее будет подан огнетушащий состав, тем больше вероятность спасения жизни пассажиров и экипажа, которые находятся на этом воздушном судне.

Еще одно испытание для спасательной службы аэропорта – тушение пожара. По сценарию горит бортовая часть самолета, разлилось топливо. Задача пожарного расчета — ликвидировать пламя.

# общество # Военные учения # Фотофакт # Национальный аэропорт # Татьяна Игнатова # Юрий Сауляк

Другие новости рубрики

Все новости
20 июня 2012 10:36

Ученые Беларуси, России и Украины издадут совместное учебное пособие для преподавателей по истории Великой Отечественной войны

20 июня 2012 06:21

За применение IT-технологий с ЦТ по математике удалены 11 человек, 5 – из-за шпаргалок. На ЦТ по белорусскому языку 1 человек самовольно покинул аудиторию

18 июня 2012 15:30

На фестивале светлячков в Токио зажгли 100 тысяч фонариков