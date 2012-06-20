Новости Беларуси. В национальном аэропорту «Минск» прошли комплексные учения по отработке действий в случае ЧП. По легенде, пассажирский самолет ТУ-154 с невыпущенной передней стойкой шасси совершил аварийную посадку. На борту находились 72 пассажира и 6 членов экипажа.

Аварийно-спасательная команда аэропорта продемонстрировала все необходимые действия в условиях чрезвычайного происшествия. Спасатели потушили пожар и эвакуировали тех, кто был на борту. Всем пострадавшим оказали первую медицинскую помощь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Игнатова, дежурный фельдшер Национального аэропорта «Минск»:

У пациента открытый перелом предплечья. Первое действие – наложение жгута с целью остановки кровотечение. Второе – я ему делаю инъекцию анальгетика, чтобы не допустить болевого шок.

Юрий Сауляк, начальник службы противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения Национального аэропорта «Минск»:

Персонал службы, находящийся на дежурстве, готов в любое время дня и ночи приступить к ликвидации чрезвычайной ситуации на территории нашего предприятия и в зоне ответственности. Чем быстрее прибудет штатный персонал, чем быстрее будет подан огнетушащий состав, тем больше вероятность спасения жизни пассажиров и экипажа, которые находятся на этом воздушном судне.

Еще одно испытание для спасательной службы аэропорта – тушение пожара. По сценарию горит бортовая часть самолета, разлилось топливо. Задача пожарного расчета — ликвидировать пламя.