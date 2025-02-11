Гражданин Сомали пытался въехать в Беларусь по чужому паспорту

Пограничники в национальном аэропорту выявили нарушителя при оформлении авиарейса «Дубай-Минск», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошел 7 февраля.
Пограничники в национальном аэропорту выявили нарушителя при оформлении авиарейса «Дубай-Минск», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошел 7 февраля.
Прибывший в Беларусь мужчина предъявил специалистам для оформления паспорт гражданина Сомали. Однако у пограничников возникли вопросы касательно подлинности документа. И не напрасно. Как выяснилось, паспорт мужчине не принадлежал. В отношении гражданина начат административный процесс. Ему может грозить штраф в размере до 4,2 тысячи рублей за попытку незаконного пересечения границы, а за использование чужого документа – уголовная ответственность.