Гражданин Сомали пытался въехать в Беларусь по чужому паспорту

Прибывший в Беларусь мужчина предъявил специалистам для оформления паспорт гражданина Сомали. Однако у пограничников возникли вопросы касательно подлинности документа. И не напрасно. Как выяснилось, паспорт мужчине не принадлежал. В отношении гражданина начат административный процесс. Ему может грозить штраф в размере до 4,2 тысячи рублей за попытку незаконного пересечения границы, а за использование чужого документа – уголовная ответственность.