Прямой эфир

Гражданин Сомали пытался въехать в Беларусь по чужому паспорту

11 февраля 2025 17:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Пограничники в национальном аэропорту выявили нарушителя при оформлении авиарейса «Дубай-Минск», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошел 7 февраля. 

Гражданин Сомали пытался въехать в Беларусь по чужому паспорту-2

Прибывший в Беларусь мужчина предъявил специалистам для оформления паспорт гражданина Сомали. Однако у пограничников возникли вопросы касательно подлинности документа. И не напрасно. Как выяснилось, паспорт мужчине не принадлежал. В отношении гражданина начат административный процесс. Ему может грозить штраф в размере до 4,2 тысячи рублей за попытку незаконного пересечения границы, а за использование чужого документа – уголовная ответственность.

# Национальный аэропорт # Государственная граница Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Главы МИД Беларуси и Ливана обсудили способы и пути укрепления двусторонних отношений
11 февраля 2025 17:00

Главы МИД Беларуси и Ливана обсудили способы и пути укрепления двусторонних отношений

Президент Египта поздравил Лукашенко с победой на выборах
11 февраля 2025 16:57

Президент Египта поздравил Лукашенко с победой на выборах

Президент Грузии поздравил Лукашенко с победой на выборах
11 февраля 2025 16:55

Президент Грузии поздравил Лукашенко с победой на выборах