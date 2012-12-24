Минск и Череповец соединил новый авиарейс. Время в пути – 1,5 часа

Новости Беларуси. Воздушный мост для белорусских и российских бизнесменов. Минск и Череповец отныне связывает новый авиарейс. Предполагается, что маршрут будет востребован представителями деловых кругов и белорусскими металлургами, работающими в Вологодской области.

Ранее добраться на самолете до белорусской столицы из Череповца можно было только транзитом через Москву. Популярным новое направление наверняка окажется и среди туристов, которые транзитом через Минск летят в Париж, Лондон и Франкфурт.

Регулярный рейс – не только дополнительная транзитная возможность, но еще и очередной шаг к сотрудничеству Беларуси с Вологодской областью. В списке приоритетных направлений бизнес-партнерства – черная металлургия, машиностроение, пищевая промышленность, деревообработка и туризм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Не случайно в числе первых пассажиров были представители правительства этого российского региона.

Денис Зайцев, начальник департамента международных связей и туризма Вологодской области Российской Федерации:

Внешнеторговый оборот Республики Беларусь и Вологодской области составляет более 500 млн долларов. Это очень значительная сумма. И Беларусь, и мы очень заинтересованы в том, чтобы у нас появлялось все больше и больше интересных проектов.

Василий Корнев, заместитель генерального директора по производству РУП «Национальный аэропорт Минск»:

Рейс удобен для бизнес-пассажиров. Ранее, чтобы добраться в Череповец, нужно было через Москву. Это занимало более суток. Сегодня – 1,5 часа.

Эдуард Соловьев, директор по организации перевозок авиакомпании-перевозчика:

Теперь жители Беларуси могут через Череповец следовать в Мурманск, Екатеринбург, Великий Устюг. Наши пассажиры в дальнейшем из аэропорта «Минск» могут вылететь в страны Европы.