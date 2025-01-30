В Национальном аэропорту расширят ассортимент отечественных товаров

Больше белорусских товаров. На торговых площадях Национального аэропорта Минск расширят ассортимент продукции отечественного производства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В первую очередь это касается зоны беспошлинной торговли. Реализацию инициативы МАРТ и Минтранса обсудили прямо на месте. Кондитерские изделия, брендовые товары легкой промышленности, конечно, есть в Duty Free, но ассортимент необходимо расширять.

Наталья Василевская, заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

Этот диалог сегодня – это диалог таможенных органов, государственных органов, наших производителей, представителей концернов. С тем, чтобы каждому по крупице сделать данную торговлю, данное обслуживание, в том числе общественное питание, лучше.

В связи с этим идет разработка дорожной карты. Выполнение предусмотренных ей пунктов позволит более эффективно использовать возможности аэропорта для продажи белорусских товаров.