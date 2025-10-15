Страны Европы взяли курс на ускоренную милитаризацию – Хренин
Минск и Москва придерживаются единой позиции в оценке вызовов и угроз. Это констатировали в Москве на совместной коллегии министерств обороны Беларуси и России. Заседание прошло с участием руководителей ведомств. Стороны обсудили выполнение мероприятий по обеспечению военной безопасности Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Белорусская сторона констатирует образцовый уровень межведомственного взаимодействия. Об этом заявил министр Виктор Хренин. Стороны регулярно обмениваются опытом, совершенствуются объединенные военные системы, высокий уровень готовности демонстрируют военные управления и войска Беларуси и России. Это, в частности, подтвердили учения «Запад-2025».
Проведение маневров вызвало истерическую реакцию в европейском блоке НАТО, где, к слову, военная риторика не смягчается. Эксперты обвиняют государства Альянса в разжигании Третьей мировой войны. Особенности развития военно-политической обстановки в Европе обозначил глава белорусского военного ведомства.
Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:
Страны Европы взяли курс на ускоренную милитаризацию. Ими приняты беспрецедентные меры по увеличению финансирования военных расходов, наращивается состав сил и средств вдоль границы Союзного государства, повышается ядерный потенциал, модернизируются арсеналы тактического ядерного оружия, формируется новый, независимый от США и НАТО, общеевропейский ядерный компонент.
В данных условиях совместная выработка новых эффективных моделей межгосударственных отношений, координация внешней политики и повышение оборонного потенциала военной организации Союзного государства выступают в качестве основного фактора обеспечения безопасности государств-участников.
Минск и Москва еще раз подтвердили готовность держать коллективный ответ. По итогам заседания главы оборонных ведомств Беларуси и России утвердили программу стратегического партнерства в военной области на предстоящие 5 лет и план сотрудничества между министерствами обороны на 2026 год.