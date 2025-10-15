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Страны Европы взяли курс на ускоренную милитаризацию – Хренин

15 октября 2025 16:55
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Минск и Москва придерживаются единой позиции в оценке вызовов и угроз. Это констатировали в Москве на совместной коллегии министерств обороны Беларуси и России. Заседание прошло с участием руководителей ведомств. Стороны обсудили выполнение мероприятий по обеспечению военной безопасности Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Страны Европы взяли курс на ускоренную милитаризацию – Хренин-2

Белорусская сторона констатирует образцовый уровень межведомственного взаимодействия. Об этом заявил министр Виктор Хренин. Стороны регулярно обмениваются опытом, совершенствуются объединенные военные системы, высокий уровень готовности демонстрируют военные управления и войска Беларуси и России. Это, в частности, подтвердили учения «Запад-2025».

Проведение маневров вызвало истерическую реакцию в европейском блоке НАТО, где, к слову, военная риторика не смягчается. Эксперты обвиняют государства Альянса в разжигании Третьей мировой войны. Особенности развития военно-политической обстановки в Европе обозначил глава белорусского военного ведомства.

Страны Европы взяли курс на ускоренную милитаризацию – Хренин-4

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:
Страны Европы взяли курс на ускоренную милитаризацию. Ими приняты беспрецедентные меры по увеличению финансирования военных расходов, наращивается состав сил и средств вдоль границы Союзного государства, повышается ядерный потенциал, модернизируются арсеналы тактического ядерного оружия, формируется новый, независимый от США и НАТО, общеевропейский ядерный компонент.

В данных условиях совместная выработка новых эффективных моделей межгосударственных отношений, координация внешней политики и повышение оборонного потенциала военной организации Союзного государства выступают в качестве основного фактора обеспечения безопасности государств-участников.

Страны Европы взяли курс на ускоренную милитаризацию – Хренин-6

Минск и Москва еще раз подтвердили готовность держать коллективный ответ. По итогам заседания главы оборонных ведомств Беларуси и России утвердили программу стратегического партнерства в военной области на предстоящие 5 лет и план сотрудничества между министерствами обороны на 2026 год.

# Беларусь-Россия # Виктор Хренин # Национальная безопасность # НАТО

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