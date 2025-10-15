Страны Европы взяли курс на ускоренную милитаризацию – Хренин

Минск и Москва придерживаются единой позиции в оценке вызовов и угроз. Это констатировали в Москве на совместной коллегии министерств обороны Беларуси и России. Заседание прошло с участием руководителей ведомств. Стороны обсудили выполнение мероприятий по обеспечению военной безопасности Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусская сторона констатирует образцовый уровень межведомственного взаимодействия. Об этом заявил министр Виктор Хренин. Стороны регулярно обмениваются опытом, совершенствуются объединенные военные системы, высокий уровень готовности демонстрируют военные управления и войска Беларуси и России. Это, в частности, подтвердили учения «Запад-2025».

Проведение маневров вызвало истерическую реакцию в европейском блоке НАТО, где, к слову, военная риторика не смягчается. Эксперты обвиняют государства Альянса в разжигании Третьей мировой войны. Особенности развития военно-политической обстановки в Европе обозначил глава белорусского военного ведомства.