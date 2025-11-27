Прекратите войну, где гибнут чужие дети! Лукашенко обратился к Зеленскому

Президент направился с официальным визитом в Мьянму. Этому предшествовал рабочий визит главы государства в Кыргызстан. В Бишкеке Александр Лукашенко принял участие в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ. Белорусский лидер заявил: нужно постоянно адаптировать ОДКБ под меняющиеся вызовы и угрозы безопасности, чтобы она своевременно и максимально эффективно реагировала на них, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

А если бы Украина выполнила Минские договоренности, войны бы не было. И Украина была бы в границах, как они хотят, 1991 года. Но если Володя Зеленский хочет посмотреть на реалии, я сейчас ему еще раз, оказавшись тогда прав, хочу не совет дать (он лучше меня, может быть, знает ситуацию) – хочу просто сказать то, что вижу я. Если ты хочешь, чтобы Украина сохранилась в тех границах, в которых она сегодня есть (с учетом реалий на фронте), нужно договариваться, не надо торпедировать переговорный процесс.

Если где-то что-то не можете договориться, а я из этого предложения не увидел, что там нельзя договориться по каким-то вопросам. Ну если вдруг там какая-то демилитаризованная зона, кусочки и так далее, на Донбассе. Ну оставьте на потом, прекратите войну, где гибнут чужие дети. Вот в чем главная проблема того же Зеленского. Гибнут другие люди. Это надо иметь в виду. И самое главное – ты потеряешь страну. Поэтому подумай, исходя из реальной обстановки, как сохранить то, что у тебя есть. А у тебя есть все – и выход к морю, и Одесса твоя, и Николаев. А этого может не быть в один миг, в одно мгновение. Поэтому надо все взвесить и принять взвешенное решение. И Трамп тут прав, когда он поджимает одну и другую сторону.