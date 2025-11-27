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Лукашенко выразил соболезнования Председателю КНР в связи с жертвами пожара в САР Сянган

27 ноября 2025 11:40
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Александр Лукашенко выразил соболезнования Председателю КНР в связи с жертвами в результате разрушительного пожара в жилом районе Специального административного района Сянган, унесшего десятки человеческих жизней и оставившего сотни людей без крова, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко выразил соболезнования Председателю КНР в связи с жертвами пожара в САР Сянган-2

«В этот тяжелый момент от имени белорусского народа и от себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших в связи с невосполнимой утратой и прошу передать пострадавшим пожелания скорейшего выздоровления и восстановления. Отдельные слова поддержки направляем всем службам, которые в эти минуты сражаются с огнем и борются за жизни потерпевших», – добавил белорусский лидер.

# Александр Лукашенко # Пожар # Китай

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