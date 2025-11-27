Лукашенко выразил соболезнования Председателю КНР в связи с жертвами пожара в САР Сянган

Александр Лукашенко выразил соболезнования Председателю КНР в связи с жертвами в результате разрушительного пожара в жилом районе Специального административного района Сянган, унесшего десятки человеческих жизней и оставившего сотни людей без крова, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«В этот тяжелый момент от имени белорусского народа и от себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших в связи с невосполнимой утратой и прошу передать пострадавшим пожелания скорейшего выздоровления и восстановления. Отдельные слова поддержки направляем всем службам, которые в эти минуты сражаются с огнем и борются за жизни потерпевших», – добавил белорусский лидер.