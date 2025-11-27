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Депутат Рады Гончаренко считает, что Зеленский не хочет мира в Украине

27 ноября 2025 11:10
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Депутат Рады Гончаренко считает, что Зеленский не хочет мира в Украине-0

Депутат Алексей Гончаренко констатировал, что у Украины нет собственного мирного плана, поскольку лидер Владимир Зеленский не пытается урегулировать конфликт. Он напомнил, что президент лишь представил программу «победы», но не указал путь к миру. Об этом пишет РИА Новости.

«А где мирный план Украины? Мирный план Зеленского? Чего мы ничего не писали и не предлагали? Помню, год назад Зеленский представил план победы с несокрушимой мощностью и мощной несокрушимостью. А может, все-таки надо было представить украинский мирный план?» – заявил он.

Тем не менее США занимаются разработкой собственного плана, детали которого пока не раскрываются. Кремль подчеркивает свою готовность к переговорному процессу, но отмечает, что в Киеве и его союзниках продолжают рассчитывать на военное поражение России.

Пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что возможности Киева для самостоятельного принятия решений сужаются, и продолжать конфликт становится для него опасно и бессмысленно.

Фото: pixabay

# Международная политика

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