Atlantic: Трамп намерен сменить подход к урегулированию в Украине

Министр армии США Дэниел Дрисколл сообщил дипломатам ЕС, что президент Дональд Трамп собирается изменить подход к урегулированию конфликта в Украине. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Atlantic.

По его мнению, прежние методы, в том числе санкции против России, не дали результатов. После переговоров с лидером Владимиром Зеленским 19 ноября он заметил, что затягивание процесса угрожает Украине серьезными потерями.

Также издание пишет, что вице-президент Джей Ди Вэнс и сотрудники Белого дома полагают, что Киев не сможет отказаться от своего нового курса из-за коррумпированного скандала в энергетическом секторе.

Ранее Вэнс заявил о своем желании заключить сделку до промежуточных выборов в Конгресс в 2026 году.

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