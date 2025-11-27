Прямой эфир

Atlantic: Трамп намерен сменить подход к урегулированию в Украине

27 ноября 2025 10:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Atlantic: Трамп намерен сменить подход к урегулированию в Украине-0

Министр армии США Дэниел Дрисколл сообщил дипломатам ЕС, что президент Дональд Трамп собирается изменить подход к урегулированию конфликта в Украине. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Atlantic.

По его мнению, прежние методы, в том числе санкции против России, не дали результатов. После переговоров с лидером Владимиром Зеленским 19 ноября он заметил, что затягивание процесса угрожает Украине серьезными потерями.

Также издание пишет, что вице-президент Джей Ди Вэнс и сотрудники Белого дома полагают, что Киев не сможет отказаться от своего нового курса из-за коррумпированного скандала в энергетическом секторе.

Ранее Вэнс заявил о своем желании заключить сделку до промежуточных выборов в Конгресс в 2026 году.

Фото: pixabay

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Четверо скончались в больнице. Пожар в Гонконге унес жизни 55 человек
27 ноября 2025 10:20

Четверо скончались в больнице. Пожар в Гонконге унес жизни 55 человек

Профессор Миршаймер: курс Украины в НАТО породил настоящую войну для Запада
27 ноября 2025 09:35

Профессор Миршаймер: курс Украины в НАТО породил настоящую войну для Запада

МО РФ: средства ПВО за ночь уничтожили 118 БПЛА
27 ноября 2025 09:14

МО РФ: средства ПВО за ночь уничтожили 118 БПЛА