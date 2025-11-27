Президент Беларуси направился с официальным визитом в Мьянму

Борт №1 держит курс в сторону Нейпьидо – столицы Мьянмы, где пройдут также переговоры на высшем уровне. В центре внимания будут перспективные направления двустороннего взаимодействия и реализация совместных проектов. Речь также пойдет о развитии сотрудничества в области сельского хозяйства и обеспечения продовольственной безопасности, промышленности, фармацевтики. В переговорной повестке также солидный блок вопросов в сфере гуманитарного взаимодействия. По итогам переговоров запланировано подписание ряда двусторонних документов, главный из которых – Дорожная карта по развитию сотрудничества между Беларусью и Мьянмой на 2026-2028 годы.

Читайте также:

Лукашенко: западные политики целенаправленно готовятся к войне!

Прекратите войну, где гибнут чужие дети! Лукашенко обратился к Зеленскому

Пусть на меня не обидится команда Трампа, он составлен в спешке – Лукашенко про мирный план США по Украине