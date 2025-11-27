Президент Беларуси направился с официальным визитом в Мьянму

Большая командировка Президента продолжается. Как и анонсировалось ранее, Александр Лукашенко посетит ряд стран дальнего зарубежья. География охватывает Юго-Восточную Азию, Ближний Восток и Северную Африку, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Борт №1 держит курс в сторону Нейпьидо – столицы Мьянмы, где пройдут также переговоры на высшем уровне. В центре внимания будут перспективные направления двустороннего взаимодействия и реализация совместных проектов. Речь также пойдет о развитии сотрудничества в области сельского хозяйства и обеспечения продовольственной безопасности, промышленности, фармацевтики. В переговорной повестке также солидный блок вопросов в сфере гуманитарного взаимодействия. По итогам переговоров запланировано подписание ряда двусторонних документов, главный из которых – Дорожная карта по развитию сотрудничества между Беларусью и Мьянмой на 2026-2028 годы.
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