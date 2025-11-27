Лукашенко: западные политики целенаправленно готовятся к войне!

Президент направился с официальным визитом в Мьянму. Этому предшествовал рабочий визит главы государства в Кыргызстан. В Бишкеке Александр Лукашенко принял участие в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ. Белорусский лидер заявил: нужно постоянно адаптировать ОДКБ под меняющиеся вызовы и угрозы безопасности, чтобы она своевременно и максимально эффективно реагировала на них, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особенно напряженная ситуация складывается на западном направлении. Европа стремительно наращивает военный потенциал: совокупные оборонные расходы стран НАТО в 2025 году оцениваются примерно в 1 триллион 600 миллиардов долларов. Расширение военных программ идет в параллели с жесткой политической риторикой. На этом фоне для ОДКБ вопрос укрепления коллективной безопасности становится не просто актуальным, а определяющим.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Совокупные расходы стран НАТО на оборону в текущем 2025 году составят порядка 1 триллиона 600 миллиардов долларов США. Растут военные амбиции Германии, которая намерена серьезно увеличить военные расходы. Польша в будущем 2026 году выделит на оборону почти 55 миллиардов долларов США, около 5% ВВП, и станет лидером НАТО по этому показателю. Численность Вооруженных сил Польши уже превысила 200 тысяч человек. По темпам роста не сильно отстают от Варшавы страны Балтии. Все вышеперечисленные в совокупности с агрессивной риторикой свидетельствует о том, что западные политики целенаправленно готовятся к войне.

Не мы, Владимир Владимирович, готовимся к войне, а по всем фактам они. Страны Запада продолжают накачивать Украину оружием, и где это оружие сегодня находится, всем понятно – по всему миру растекается. Кроме наращивания военного потенциала, наши соседи активно проповедуют политику изоляции и разделительных линий. Спектр широчайший – от незаконных экономических санкций до закрытого неба и закрытых границ.

В то же время мы за диалог, и это демонстрируем в своей политике – честный, открытый, без ультиматумов и предварительных условий. В период своего председательства в ОДКБ в 2023 году Беларусь инициировала Минскую международную конференцию по евразийской безопасности, предложив площадку для наведения мостов и поиска компромиссных решений в целях преодоления разногласий в регионе.

Но ОБСЕ не работает. Давно можно было собраться главам государств и поговорить на эту тему, но кому-то не хочется. Поэтому в конце октября мы провели уже III Минскую конференцию, которая, как здесь говорил наш генеральный секретарь, становится постоянным форумом для обсуждения насущных вопросов региональной и глобальной безопасности для Евразии.