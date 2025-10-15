Вольфович: программа подготовки белорусской армии учитывает опыт ведения конфликтов по всему миру

Система подготовки военнослужащих страны определена и нацелена сугубо на защиту национальных интересов. Об этом заявил госсекретарь Совета безопасности. Александр Вольфович доложил главе государства о ходе проверки Вооруженных Сил Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проверка проводится по поручению главы государства. Выбор подразделений для инспекции определяют по принципу приоритетности. В первую очередь это части постоянной готовности, которые при необходимости должны среагировать молниеносно.

Но если, конечно, не дай бог, дойдет дело до крупномасштабных военных действий, то на защиту должна встать вся страна. У нас это тоже учтено, поэтому мы проводим плановые сборы по восстановлению навыков военнообученных, находящихся в запасе.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси: Проверке подлежат не одни и те же воинские части, поэтому мы это дело постоянно меняем. Упор делается, конечно, на основные воинские части, те, которые играют основную роль на поле боя при ведении боевых действий, на части постоянной готовности.

По итогам проверки будут сделаны выводы в части оценки программы боевой подготовки: насколько она отвечает современным требованиям. Как отметил Александр Вольфович, ранее в нее были внесены изменения, учитывался опыт не только СВО, но и других конфликтов.

Президент в своих требованиях не раз акцентировал внимание на том, что обязательно учитывать опыт специальной военной операции в Украине. Насколько сегодня это все-таки реализуется в нашей армии?

Александр Вольфович:

Несомненно. Опыт специальной военной операции и вообще ведение боевых действий в других конфликтах по миру в наших Вооруженных Силах учитывается. Упор в ходе проверки сделан на анализ действий или слаженность действий подразделений в составе малых групп, мобильных групп, а также штурмовых подразделений.

Умение военнослужащих оборудовать районы в инженерном плане с учетом опыта специальной военной операции, умение противодействовать беспилотным летательным средствам, применять средства радиоэлектронной борьбы, что есть сегодня на вооружении наших Вооруженных Сил.

Конечно, этому способствовало и совсем недавно проведенное учение «Запад-2025», где наши российские коллеги, наши стратегические партнеры, поделились тем практическим опытом, не на словах, а на деле, который они получают в ходе специальной военной операции.