Пусть на меня не обидится команда Трампа, он составлен в спешке – Лукашенко про мирный план США по Украине

Президент направился с официальным визитом в Мьянму. Этому предшествовал рабочий визит главы государства в Кыргызстан. В Бишкеке Александр Лукашенко принял участие в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ. Белорусский лидер заявил: нужно постоянно адаптировать ОДКБ под меняющиеся вызовы и угрозы безопасности, чтобы она своевременно и максимально эффективно реагировала на них, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мнением касательно украинского вопроса, а именно предложенного мирного плана США, журналисты поинтересовались у белорусского лидера по итогам саммита.
Павел Зарубин, журналист телеканала «Россия»:
Александр Григорьевич, как вам мирный план Трампа?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Жаль, что вы на закрытых не присутствуете. Во-первых, вчера мы очень долго говорили на эту тему с Владимиром Владимировичем. Я так понимаю, и он, и я видим пока неокончательный вариант. И, если можно сказать, неофициальный вариант. Когда он будет передан по официальным каналам россиянам, там можно будет говорить о конкретных каких-то вещах. Но я сегодня сказал, что план работоспособный. И Владимир Владимирович признает, что это хорошая основа для переговоров.
Сразу хочу сказать, что пусть на меня не обидится команда Трампа, он составлен в спешке. Не хочу сказать, что уже совсем на колене, но в спешке. Его надо представить в удобоваримом варианте. Его надо представить без широкого толкования, чтобы все было конкретно. Но если там территориальные какие-то решаются вопросы, то все должно быть прописано до метра, километра, какие войска, где войска, кто должен быть, кто не должен и так далее. Все должно быть до мелочи прописано.
Широкое толкование позволит потом в каком-то периоде времени – по-своему каждый будет толковать те или иные пункты. Поэтому должно быть абсолютно все конкретно. Не хочу вдаваться в детали, наверное, не к месту, это сейчас. Американцы над этим работают. Проведена колоссальная работа.
Александр Лукашенко:
Но хочу обратить ваше внимание, особенно журналистов. Отслеживая заявления журналистов и экспертов российских, и белорусских, они часто говорят: вот, вы знаете, там американцы учли требования России. Встречались в Анкоридже, на Аляске – учли требования. А Украины требования не учитываются, так говорят европейцы. Вы слышали это расхожее мнение.
Должен в этом плане сказать, что американцы встречались с Путиным в Анкоридже, на Аляске. А сколько раз они встречались с украинцами? И тот же Трамп с Зеленским, с европейцами. Вы что думаете, они просто чай попили? Или то, что вы видели за столом переговоров вначале, протокольную съемку? Нет! Трамп и его команда провели очень большую работу. И с украинцами, и с европейцами, и с россиянами. И надо Трампу отдать в этом плане должное. Поэтому говорить о том, что с россиянами встречались, чего-то там россиян учли, мнение России, позицию, а Украины нет – это неправда, это неправильно. Вопрос в том, что Россия оказалась более договороспособной, нежели Украина. Это надо признать, ну а потом уже вглубь лезть.