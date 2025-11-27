Пусть на меня не обидится команда Трампа, он составлен в спешке – Лукашенко про мирный план США по Украине

Президент направился с официальным визитом в Мьянму. Этому предшествовал рабочий визит главы государства в Кыргызстан. В Бишкеке Александр Лукашенко принял участие в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ. Белорусский лидер заявил: нужно постоянно адаптировать ОДКБ под меняющиеся вызовы и угрозы безопасности, чтобы она своевременно и максимально эффективно реагировала на них, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Павел Зарубин, журналист телеканала «Россия»:

Александр Григорьевич, как вам мирный план Трампа?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Жаль, что вы на закрытых не присутствуете. Во-первых, вчера мы очень долго говорили на эту тему с Владимиром Владимировичем. Я так понимаю, и он, и я видим пока неокончательный вариант. И, если можно сказать, неофициальный вариант. Когда он будет передан по официальным каналам россиянам, там можно будет говорить о конкретных каких-то вещах. Но я сегодня сказал, что план работоспособный. И Владимир Владимирович признает, что это хорошая основа для переговоров.

Сразу хочу сказать, что пусть на меня не обидится команда Трампа, он составлен в спешке. Не хочу сказать, что уже совсем на колене, но в спешке. Его надо представить в удобоваримом варианте. Его надо представить без широкого толкования, чтобы все было конкретно. Но если там территориальные какие-то решаются вопросы, то все должно быть прописано до метра, километра, какие войска, где войска, кто должен быть, кто не должен и так далее. Все должно быть до мелочи прописано.

Широкое толкование позволит потом в каком-то периоде времени – по-своему каждый будет толковать те или иные пункты. Поэтому должно быть абсолютно все конкретно. Не хочу вдаваться в детали, наверное, не к месту, это сейчас. Американцы над этим работают. Проведена колоссальная работа.