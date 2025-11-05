ЗВР Беларуси обновили исторический максимум. Для чего они нужны стране – разбираемся

Абсолютный рекорд и новый исторический максимум. Именно так можно охарактеризовать новость, которая пришла из Национального банка. 13 миллиардов 725 миллионов долларов в эквиваленте составили золотовалютные резервы Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Давайте разберемся что это и почему это важно. Наибольшую долю в структуре золотовалютных резервов занимают активы в иностранной валюте и монетарное золото. Так, на первую позицию пришлось более 5,3 миллиарда долларов в эквиваленте. Эта цифра за минувший месяц возросла почти на 125 миллионов. На монетарное золото приходится 6,9 миллиарда. При этом октябрьский рост был более существенным.

Суммарно в минувшем месяце золотовалютные резервы Беларуси приросли более чем на 440 миллионов долларов в эквиваленте. Сентябрь также демонстрировал рост, причем практически вдвое больше.

Нынешний рекордный уровень более очевиден в сравнении с размерами активов в предыдущие годы. Так, в декабре 2024-го они приблизились к отметке в 8,8 миллиарда, а в ноябре 2023-го – чуть более 8,1 миллиарда долларов.