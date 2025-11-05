ЗВР Беларуси обновили исторический максимум. Для чего они нужны стране – разбираемся
Абсолютный рекорд и новый исторический максимум. Именно так можно охарактеризовать новость, которая пришла из Национального банка. 13 миллиардов 725 миллионов долларов в эквиваленте составили золотовалютные резервы Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Давайте разберемся что это и почему это важно. Наибольшую долю в структуре золотовалютных резервов занимают активы в иностранной валюте и монетарное золото. Так, на первую позицию пришлось более 5,3 миллиарда долларов в эквиваленте. Эта цифра за минувший месяц возросла почти на 125 миллионов. На монетарное золото приходится 6,9 миллиарда. При этом октябрьский рост был более существенным.
Суммарно в минувшем месяце золотовалютные резервы Беларуси приросли более чем на 440 миллионов долларов в эквиваленте. Сентябрь также демонстрировал рост, причем практически вдвое больше.
Нынешний рекордный уровень более очевиден в сравнении с размерами активов в предыдущие годы. Так, в декабре 2024-го они приблизились к отметке в 8,8 миллиарда, а в ноябре 2023-го – чуть более 8,1 миллиарда долларов.
Золотовалютные резервы – важнейший индикатор. Они необходимы государству для решения важнейших задач от обеспечения внутренней стабильности до успешного участия в международной торговле. В сложные периоды, обусловленные, в том числе «турбулентностью» на внешних рынках, особенно для государств с экспортно ориентированной экономикой, эти активы играют роль своеобразной «подушки безопасности».
Весомые золотовалютные резервы, если потребуется, помогут устранить дефицит бюджета. Его также можно использовать для погашения внешнего долга. А еще это критерий надежности и предсказуемости. Если страна располагает серьезными резервами, значит, она привлекательна и безопасна для международных инвесторов.
Вот как выглядит сегодня топ-5 государств по этому показателю. Обратите внимание, здесь сразу два стратегических партнера Беларуси: Китай, с которым у нас всепогодное партнерство, и союзная Россия. А еще Индия – к слову, с этим «азиатским гигантом» Минск на днях обозначил новую планку в экономических отношениях.