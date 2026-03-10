Лукашенко: «Если что, то я за здоровую конкуренцию»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: В банке у нас специалистов достаточно продвинутых, и они готовы создавать центры обработки данных, по крайней мере контролировать, как этот процесс идет. Ряд других проектов. Я человек в этом отношении, можно сказать, жадный. Я не хотел бы потерять специалистов Национального банка, которые у нас вполсилы задействованы. И не потому, что они не хотят работать. Они могут. Но осталось, допустим, у Егорова Никарагуа, по-моему, да?

Александр Егоров, первый заместитель председателя правления Национального банка Беларуси:

Куба еще добавилась.

Александр Лукашенко:

Будут развязки по Кубе. И мы как-то же и сейчас работаем в этом направлении. Ну вот то, что осталось. Ну Роман Александрович со знанием Арабского Востока, языков и прочее может, конечно, там сильно добавить. Но у него компетенции большие после работы в правительстве, поэтому надо не потерять нам Национальный банк, чтобы в эти непростые времена они помогли нам. Прежде всего в экономике и финансах.

Но еще раз хочу предупредить, чтобы у нас не было тут каких-то трений. Решение вопросов за нами. Решать будем все вместе. Все это прекрасно понимают. Если что, то я за здоровую конкуренцию. Кто лучше и качественнее может предложить какую-то тему и решить тот или иной вопрос, кроме основных своих обязанностей.