Головченко обозначил ключевые приоритеты для банковской системы Беларуси

Рост инвестиций и развитие деловой активности. Председатель правления Национального банка Роман Головченко обозначил ключевые приоритеты для банковской системы страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме того, Роман Головченко акцентировал внимание на необходимости поддержания макроэкономической сбалансированности как одного из ключевых национальных приоритетов.

В соответствии с задачей, поставленной главой государства, Нацбанк должен оказать всестороннюю поддержку экономическому развитию страны. Поэтому следующая пятилетка станет периодом интенсивных инвестиций и инноваций, которые в свою очередь являются основными драйверами экономического роста.

Роман Головченко, председатель правления Национального банка Беларуси:

В этом контексте перед Нацбанком стоят две ключевые задачи: формирование денежно-кредитных условий, способствующих стабильной низкой инфляции, и обеспечение надежного и устойчивого функционирования финансового сектора и платежного рынка.

Как показала практика, это неотъемлемая составляющая экономической безопасности страны. В настоящее время Национальный банк не наблюдает признаков так называемого перегрева экономики, требующих ужесточения денежно-кредитной политики. Большинство индикаторов находятся в нейтральной зоне и не требуют активных действий в области монетарной политики. Есть отдельные моменты, которые надо донастроить в рабочем порядке. Вместе с тем Национальный банк будет внимательно отслеживать макроэкономическую ситуацию.

Также среди главных задач для банковской системы – повышение доверия населения к национальной валюте и увеличение склонности к сбережениям именно в белорусских рублях.