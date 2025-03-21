Головченко обозначил ключевые приоритеты для банковской системы Беларуси

Рост инвестиций и развитие деловой активности. Председатель правления Национального банка Роман Головченко обозначил ключевые приоритеты для банковской системы страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Рост инвестиций и развитие деловой активности. Председатель правления Национального банка Роман Головченко обозначил ключевые приоритеты для банковской системы страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В соответствии с задачей, поставленной главой государства, Нацбанк должен оказать всестороннюю поддержку экономическому развитию страны. Поэтому следующая пятилетка станет периодом интенсивных инвестиций и инноваций, которые в свою очередь являются основными драйверами экономического роста.
Кроме того, Роман Головченко акцентировал внимание на необходимости поддержания макроэкономической сбалансированности как одного из ключевых национальных приоритетов.
Роман Головченко, председатель правления Национального банка Беларуси:
В этом контексте перед Нацбанком стоят две ключевые задачи: формирование денежно-кредитных условий, способствующих стабильной низкой инфляции, и обеспечение надежного и устойчивого функционирования финансового сектора и платежного рынка.
Как показала практика, это неотъемлемая составляющая экономической безопасности страны. В настоящее время Национальный банк не наблюдает признаков так называемого перегрева экономики, требующих ужесточения денежно-кредитной политики. Большинство индикаторов находятся в нейтральной зоне и не требуют активных действий в области монетарной политики. Есть отдельные моменты, которые надо донастроить в рабочем порядке. Вместе с тем Национальный банк будет внимательно отслеживать макроэкономическую ситуацию.
Также среди главных задач для банковской системы – повышение доверия населения к национальной валюте и увеличение склонности к сбережениям именно в белорусских рублях.