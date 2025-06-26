Внешнеторговый оборот товаров и услуг РБ в январе-апреле вырос на 2,2%

Национальным банком Беларуси опубликованы сведения о внешней торговле за январь-апрель 2025 года.

Общий объем внешнеторгового оборота товаров и услуг составил 31,67 млрд долларов (+2,2%), при том что экспорт снизился на 0,3% до 15,41 млрд долларов, а ввоз увеличился на 4,7% до 16,26 млрд долларов. Отрицательное сальдо составило 856 млн долларов.

Внешнеторговый товарооборот составил 26,24 млрд долларов (+0,1%), из них экспорт – 12,13 млрд долларов (-3,7%), импорт – 14,11 млрд долларов (+3,5%). Сальдо товарного баланса было отрицательным и составило $1,97 млрд.