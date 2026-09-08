Новости по тегу #Мария Ягодницына

У монумента Победы собрались около 250 человек. Это свидетели тех страшных дней – блокадники Ленинграда.
В конце 1941 года, когда поступление продовольствия в город полностью прекратилось, специалисты начали искать заменитель муки.
В преддверии Дня народного единства в Овальном зале собрались люди разных поколений и профессий, объединенные неравнодушным отношением к своей стране.
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