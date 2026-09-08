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Новости по тегу #Мария Ягодницына

Акция памяти и скорби «Никто не забыт, ничто не забыто» прошла в Минске
08 сентября 2026 14:00

Акция памяти и скорби «Никто не забыт, ничто не забыто» прошла в Минске

В первую блокадную зиму рецептура менялась практически ежедневно – рассказываем, из чего пекли хлеб в Ленинграде
17 октября 2025 17:49

В первую блокадную зиму рецептура менялась практически ежедневно – рассказываем, из чего пекли хлеб в Ленинграде

От блокадников до студентов – в Палаты представителей прошла встреча поколений
12 сентября 2025 18:05

От блокадников до студентов – в Палаты представителей прошла встреча поколений

Уникальный музей на колёсах: «Поезд Победы» прибыл в Минск. Посмотрите, как он выглядит изнутри
02 июля 2022 13:47

Уникальный музей на колёсах: «Поезд Победы» прибыл в Минск. Посмотрите, как он выглядит изнутри

Макей: «Нам пытаются навязать новое мировоззрение, в основе которого лежат чудовищные вещи»
28 июня 2022 17:55

Макей: «Нам пытаются навязать новое мировоззрение, в основе которого лежат чудовищные вещи»

«Чтобы подрастающее поколение было самым красивым и счастливым». Вот что желает ветеран молодёжи
09 мая 2022 17:56

«Чтобы подрастающее поколение было самым красивым и счастливым». Вот что желает ветеран молодёжи

Завернула в одеяло и перевязала скакалкой. Как дети выносили трупы своих родителей спецслужбам в блокадном Ленинграде
09 мая 2022 13:03

Завернула в одеяло и перевязала скакалкой. Как дети выносили трупы своих родителей спецслужбам в блокадном Ленинграде

Мезенцев в День памяти жертв блокады Ленинграда: «Сейчас невозможно представить, что такое 125 блокадных граммов»
08 сентября 2020 19:09

Мезенцев в День памяти жертв блокады Ленинграда: «Сейчас невозможно представить, что такое 125 блокадных граммов»

В Беларуси вспоминают жертв блокадного Ленинграда
08 сентября 2013 14:45

В Беларуси вспоминают жертв блокадного Ленинграда