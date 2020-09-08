Мезенцев в День памяти жертв блокады Ленинграда: «Сейчас невозможно представить, что такое 125 блокадных граммов»

Новости Беларуси. Мир вспоминает один из самых трагических эпизодов Второй мировой войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 79 лет назад, 8 сентября 1941-го, войска Вермахта замкнули кольцо вокруг Ленинграда. Блокада города на Неве длилась почти 900 дней. От голода и обстрелов тогда погибло, по разным данным, от 640 тысяч до 1 миллиона человек.

Память погибших почтили и в белорусской столице. Мероприятия, посвященные Дню начала блокады, прошли у стелы «Минск – город-герой».

Лев Шейнкман, участник Великой Отечественной войны:

Все годы Великой Отечественной войны мы всегда были с нашим великим городом Ленинградом. И, конечно, мы очень переживали за тех людей, у многих были там родственники. И этим людям хвала и честь. Слава богу, что остались те, которые еще помнят это время. А мы, участники Великой Отечественной, делали все, чтобы это кольцо было разорвано и чтобы был мир на всей земле.

Мария Ягодницына, председатель общественного объединения «Белорусский союз блокадников Ленинграда»:

Что такое блокадный Ленинград? Ведь не каждый знает. А кто там жил и видел все это – и в сердце замирает. А что такое Беларусь, где погиб каждый третий? Это многострадальная земля. А кто сам страдал, поймет другого. В памятных мероприятиях принял участие и посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев. Для коренного ленинградца этот день – не просто дата в календаре.

Дмитрий Мезенцев, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси:

Сейчас, конечно, очень сложно представить, что без малого 80 лет назад огромный город с удивительной уникальной историей был окружен и обречен на умирание, на страдание сотен тысяч людей. Сейчас невозможно представить, что такое 125 блокадных граммов. Понять, что тогда было пережито, невозможно. Но не помнить, не заставлять себя сопереживать и раздумывать, что это было для всех, нельзя.