Мезенцев в День памяти жертв блокады Ленинграда: «Сейчас невозможно представить, что такое 125 блокадных граммов»
Новости Беларуси. Мир вспоминает один из самых трагических эпизодов Второй мировой войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
79 лет назад, 8 сентября 1941-го, войска Вермахта замкнули кольцо вокруг Ленинграда. Блокада города на Неве длилась почти 900 дней. От голода и обстрелов тогда погибло, по разным данным, от 640 тысяч до 1 миллиона человек.
Память погибших почтили и в белорусской столице. Мероприятия, посвященные Дню начала блокады, прошли у стелы «Минск – город-герой».
Лев Шейнкман, участник Великой Отечественной войны:
Все годы Великой Отечественной войны мы всегда были с нашим великим городом Ленинградом. И, конечно, мы очень переживали за тех людей, у многих были там родственники. И этим людям хвала и честь. Слава богу, что остались те, которые еще помнят это время. А мы, участники Великой Отечественной, делали все, чтобы это кольцо было разорвано и чтобы был мир на всей земле.
Мария Ягодницына, председатель общественного объединения «Белорусский союз блокадников Ленинграда»:
Что такое блокадный Ленинград? Ведь не каждый знает. А кто там жил и видел все это – и в сердце замирает. А что такое Беларусь, где погиб каждый третий? Это многострадальная земля. А кто сам страдал, поймет другого.
В памятных мероприятиях принял участие и посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев. Для коренного ленинградца этот день – не просто дата в календаре.
Дмитрий Мезенцев, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси:
Сейчас, конечно, очень сложно представить, что без малого 80 лет назад огромный город с удивительной уникальной историей был окружен и обречен на умирание, на страдание сотен тысяч людей. Сейчас невозможно представить, что такое 125 блокадных граммов. Понять, что тогда было пережито, невозможно. Но не помнить, не заставлять себя сопереживать и раздумывать, что это было для всех, нельзя.
Несмотря на голод, холод, авиаудары и другие тяжелейшие испытания, выпавшие на долю жителей и защитников города, они выстояли и победили. Оборона Ленинграда стала символом несгибаемой воли, мужества и героизма. Сегодня в Беларуси проживает свыше 300 участников тех событий.