Новости Беларуси. В Беларуси вспоминают жертв блокадного Ленинграда. Сегодня те, кто выстоял в те страшные дни, по традиции приходят к памятным местам и чтят павших в годы Великой Отечественной.

Так, 8 сентября в Минске венки возложили на Площади Победы. После ветераны, родственники погибших отправились на концерт-реквием в Дом Москвы.

Напомним, в этот день, 72 года назад, фашистские войска вышли к берегу Ладоги. Вокруг Ленинграда замкнулось вражеское кольцо. Так начался отсчет страшных 872 дней истории города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мария Ягодницына, председатель ОО «Белорусский союз блокадников Ленинграда»:

Мы блокаду пережили, и Ленинград свой не забыли. В Беларуси живем, а в блокадном Ленинграде правду горькую несем. Всего в Беларуси на 1 июля, подумайте, осталось всего 735 человек. Но и то, большинство из них уже не могут придти на эти наши мероприятия. Но, тем не менее, пока жив хоть 1 из нас, мы будем обязательно проводить эти акции.

Виктор Малашенко, советник посольства Российской Федерации в Республике Беларусь:

Хочу отметить, что власти Беларуси, общественные организации свято чтят эту памятную трагическую страницу нашей общей истории. Я уверен, что мы сохраним эту частичку нашей общей памяти. Это нужно будущим поколениям.