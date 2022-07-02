Уникальный музей на колёсах: «Поезд Победы» прибыл в Минск. Посмотрите, как он выглядит изнутри

Новости Беларуси. Уникальный музей на колесах: «Поезд Победы» прибыл в Минск. Он поистине уникален, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это единственная в мире экспозиция с эффектом полного погружения. Благодаря этому можно совершить путешествие в прошлое.

Трехмерные панорамы: живописные полотна, макеты в натуральную величину. Каждый из вагонов состава посвящен Великой Отечественной войне.

Мария Ягодницына, председатель Белорусского союза блокадников Ленинграда:

Сколько бы ни говорили мы на наших уроках мужества о блокаде, о Ленинграде, но когда они увидят своими глазами, это будет то, что надо.