Уникальный музей на колёсах: «Поезд Победы» прибыл в Минск. Посмотрите, как он выглядит изнутри

Новости Беларуси. Уникальный музей на колесах: «Поезд Победы» прибыл в Минск. Он поистине уникален, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Уникальный музей на колесах: «Поезд Победы» прибыл в Минск. Он поистине уникален, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это единственная в мире экспозиция с эффектом полного погружения. Благодаря этому можно совершить путешествие в прошлое.
Трехмерные панорамы: живописные полотна, макеты в натуральную величину. Каждый из вагонов состава посвящен Великой Отечественной войне.
Мария Ягодницына, председатель Белорусского союза блокадников Ленинграда:
Сколько бы ни говорили мы на наших уроках мужества о блокаде, о Ленинграде, но когда они увидят своими глазами, это будет то, что надо.
Торжественный митинг-концерт, посвященный открытию экспозиции, прошел 2 июля на Привокзальной площади в Минске. В столице «Поезд Победы» задержится до 4 июля.