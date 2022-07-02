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Уникальный музей на колёсах: «Поезд Победы» прибыл в Минск. Посмотрите, как он выглядит изнутри

02 июля 2022 13:47
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Новости Беларуси. Уникальный музей на колесах: «Поезд Победы» прибыл в Минск. Он поистине уникален, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уникальный музей на колёсах: «Поезд Победы» прибыл в Минск. Посмотрите, как он выглядит изнутри-1

Это единственная в мире экспозиция с эффектом полного погружения. Благодаря этому можно совершить путешествие в прошлое.

Уникальный музей на колёсах: «Поезд Победы» прибыл в Минск. Посмотрите, как он выглядит изнутри-4

Уникальный музей на колёсах: «Поезд Победы» прибыл в Минск. Посмотрите, как он выглядит изнутри-6

Трехмерные панорамы: живописные полотна, макеты в натуральную величину. Каждый из вагонов состава посвящен Великой Отечественной войне.

Уникальный музей на колёсах: «Поезд Победы» прибыл в Минск. Посмотрите, как он выглядит изнутри-9

Мария Ягодницына, председатель Белорусского союза блокадников Ленинграда:
Сколько бы ни говорили мы на наших уроках мужества о блокаде, о Ленинграде, но когда они увидят своими глазами, это будет то, что надо.

Уникальный музей на колёсах: «Поезд Победы» прибыл в Минск. Посмотрите, как он выглядит изнутри-12

Уникальный музей на колёсах: «Поезд Победы» прибыл в Минск. Посмотрите, как он выглядит изнутри-14

Торжественный митинг-концерт, посвященный открытию экспозиции, прошел 2 июля на Привокзальной площади в Минске. В столице «Поезд Победы» задержится до 4 июля.

# Великая Отечественная война # общество # Мария Ягодницына # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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