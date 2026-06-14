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Новости по тегу #КВН

О первой игре в КВН, звездной болезни и создании «ДХ Шоу». Интервью с Павлом Малаховым
14 июня 2026 08:05

О первой игре в КВН, звездной болезни и создании «ДХ Шоу». Интервью с Павлом Малаховым

Единственная белорусская команда в Международной лиге КВН 2025 – узнали о достижениях студентов МВД
03 марта 2025 15:09

Единственная белорусская команда в Международной лиге КВН 2025 – узнали о достижениях студентов МВД

Звёзды республиканского уровня. История появления школьной команды КВН в агрогородке Сватки
20 сентября 2023 14:49

Звёзды республиканского уровня. История появления школьной команды КВН в агрогородке Сватки

Директор Международной телевизионной лиги КВН: «Белорусский юмор всегда был очень интеллигентным»
08 ноября 2020 13:09

Директор Международной телевизионной лиги КВН: «Белорусский юмор всегда был очень интеллигентным»

Команда «ЮРА»: «КВН – это спорт, и ты играешь в игру по правилам»
04 октября 2019 08:42

Команда «ЮРА»: «КВН – это спорт, и ты играешь в игру по правилам»

Международная лига начинает новый сезон КВН. Интервью команды «Я обиделась»
06 апреля 2018 09:58

Международная лига начинает новый сезон КВН. Интервью команды «Я обиделась»

Международная лига начинает новый сезон КВН. Интервью команды «Мол Булак» из Казахстана
06 апреля 2018 09:49

Международная лига начинает новый сезон КВН. Интервью команды «Мол Булак» из Казахстана

«Это не только весело, это ещё и чудовищный труд»: КВН исполнилось 55 лет
08 ноября 2016 17:43

«Это не только весело, это ещё и чудовищный труд»: КВН исполнилось 55 лет

Веселый юбилей: 55 лет назад в эфир вышел первый выпуск КВН
08 ноября 2016 13:27

Веселый юбилей: 55 лет назад в эфир вышел первый выпуск КВН

1/8 финала Международной лиги КВН (01.04.2016)
01 апреля 2016 20:48

1/8 финала Международной лиги КВН (01.04.2016)

Зрители телеканала СТВ смогут увидеть 1/8 Международной лиги КВН
01 апреля 2016 10:46

Зрители телеканала СТВ смогут увидеть 1/8 Международной лиги КВН

КВН – это не просто игра, это образ жизни! Как протекает жизнь квнщиков за сценой?
18 декабря 2015 09:25

КВН – это не просто игра, это образ жизни! Как протекает жизнь квнщиков за сценой?