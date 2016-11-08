Веселый юбилей: 55 лет назад в эфир вышел первый выпуск КВН

День веселых и находчивых. Ровно 55 лет назад вышел в эфир первый выпуск КВН. Атмосферу настоящего живого юмора передает и наш телеканал. На СТВ не единожды транслировались игры первой лиги, собирая у экранов телевизоров тысячи белорусов: от мала до велика. У нас и свой, белорусский, Масляков уже появился, к слову, тоже ведущий СТВ.

Антон Мартыненко, ведущий СТВ:

Так вышло, что я никогда не играл в КВН, но тем не менее я уверен, что разбираюсь в КВН получше многих, потому что я не пропускаю ни одну игру. Я самый преданный поклонник именно телевизионного КВН. Я очень хорошо помню все команды и поэтому 55 лет это хоть чуть-чуть, но и мой праздник тоже. КВН всегда держал марку, никогда не было скатывания в пошлость, в сильную дидактику, никого не учили жизни. Это было просто очень весело, потому что они подмечали, как Антон Чехов, интересные моменты жизни.

Ппо самым минимальным подсчетам в КВН играют 12 миллионов человек, это по всему миру. Велика и география участников: от Австралии до Великобритании, от Америки до Израиля. Белорусские команды – сборная БГУ, Политехнического института, ЧП, Минское море, Веселые ребята в представлении не нуждаются. А золотой состав сборной Белгосуниверситета, к слову, дважды становился лучшим в сезонах 1999 и 2001 годов, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.