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КВН – это не просто игра, это образ жизни! Как протекает жизнь квнщиков за сценой?

18 декабря 2015 09:25
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Искрометный юмор, невероятная харизма, легкость и смех. Таким мы видим КВН, сидя в зрительном зале или на диване у телевизора.

Но КВН здесь «кипит» не только на сцене. Предлагаем посмотреть, что таит в себе невероятный мир КВН-овского закулисья.

Кто-то в суматохе готовит декорации, кто-то артикулирует и ещё раз продумывает номер. А кто-то репетирует танец-визитку. По лицам ребят сразу и не поймёшь, какие чувства переполняют их перед выходом на сцену.

КВН для каждого здесь – это не просто игра, это – образ жизни. Потому, невзирая на волнение и суматоху за сценой, они также продолжают веселиться.

Кроме шуток квнщики радуют зрителей танцевальными и музыкальными номерами.

# общество # Фотофакт # КВН # Светлана Власова # Евгений Иванов

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