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Единственная белорусская команда в Международной лиге КВН 2025 – узнали о достижениях студентов МВД

03 марта 2025 15:09
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4 марта сотрудники Министерства внутренних дел Беларуси будут отмечать профессиональный праздник – 108-ю годовщину со дня образования белорусской милиции. Эти люди стоят на страже закона и обеспечивают правопорядок. Они преданы стране и народу. Накануне памятной даты обсудили с гостями ток-шоу «Большой город» на СТВ особенности службы и обеспечение безопасности в Минске.

Юлия Алексеюк, ведущая:
Студенческая пора – это период, в который нужно не только знаниями наполняться, но и, наверное, какими-то эмоциями, впечатлениями, активно проводить время, чтобы потом было что вспомнить. Какая жизнь ждет курсантов Академии МВД?

Единственная белорусская команда в Международной лиге КВН 2025 – узнали о достижениях студентов МВД-2

Егор Стальмаков, старший инспектор отдела идеологической работы Академии МВД:
Если человек занимался музыкой, занимался спортом, занимался наукой, будучи еще школьником, а потом пришел в Академию МВД – ничего не забывается, это не откладывается на второй-третий план. Уже курсант Академии МВД может дальше продолжать заниматься наукой, заниматься спортом или же заниматься творчеством.

Одно из самых значимых достижений в творчестве – это наша команда КВН, которая вышла в этом сезоне в Международную лигу. Она является единственной командой из Беларуси, которая играет в Международной лиге сезона 2025.

# КВН # Академия МВД Республики Беларусь # Егор Стальмаков # Юлия Алексеюк

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