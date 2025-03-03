Единственная белорусская команда в Международной лиге КВН 2025 – узнали о достижениях студентов МВД

4 марта сотрудники Министерства внутренних дел Беларуси будут отмечать профессиональный праздник – 108-ю годовщину со дня образования белорусской милиции. Эти люди стоят на страже закона и обеспечивают правопорядок. Они преданы стране и народу. Накануне памятной даты обсудили с гостями ток-шоу «Большой город» на СТВ особенности службы и обеспечение безопасности в Минске.

Юлия Алексеюк, ведущая:

Студенческая пора – это период, в который нужно не только знаниями наполняться, но и, наверное, какими-то эмоциями, впечатлениями, активно проводить время, чтобы потом было что вспомнить. Какая жизнь ждет курсантов Академии МВД?