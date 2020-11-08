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Директор Международной телевизионной лиги КВН: «Белорусский юмор всегда был очень интеллигентным»

08 ноября 2020 13:09
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Новости Беларуси. Клуб веселых и находчивых. Легендарная игра КВН 8 ноября отмечает день рождения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В эфир программа вышла в 1961 году и с тех пор не сходила с экранов телевизоров.

Директор Международной телевизионной лиги КВН: «Белорусский юмор всегда был очень интеллигентным»-1

Свою лепту в нее внесла и Беларусь. Команды из нашей страны до сих пор играют в разных лигах КВН, в том числе в Высшей. Ну а чемпионами клуба 20 лет назад дважды стала сборная БГУ. Многие из ее участников теперь успешные сценаристы, актеры и продюсеры. Всего за годы существования программы в Высшей лиге КВН играли восемь белорусских коллективов.

Директор Международной телевизионной лиги КВН: «Белорусский юмор всегда был очень интеллигентным»-4

Сергей Сербун, директор Международной телевизионной лиги КВН:
Белорусский юмор всегда был очень интеллигентным. Это все отмечали (и Александр Васильевич Масляков), потому что мы все интеллигентные белорусы.

Беларусь брала своими какими-то национальными особенностями, колоритом. Допустим, «Дожинки» есть только в Беларуси. Благодаря КВНу в том числе в России, в ближнем или дальнем зарубежье, где игра КВН популярна, все узнали об этой нашей национальной особенности.

Директор Международной телевизионной лиги КВН: «Белорусский юмор всегда был очень интеллигентным»-7

Директор Международной телевизионной лиги КВН: «Белорусский юмор всегда был очень интеллигентным»-9

Отметим, в Беларуси в движении КВН задействованы более 10 тысяч человек. Ежегодно в стране появляются несколько КВНовских команд.

# КВН # общество # Сергей Сербун # Дмитрий Боярович # Фотофакт

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