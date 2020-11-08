В эфир программа вышла в 1961 году и с тех пор не сходила с экранов телевизоров.

Новости Беларуси. Клуб веселых и находчивых. Легендарная игра КВН 8 ноября отмечает день рождения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свою лепту в нее внесла и Беларусь. Команды из нашей страны до сих пор играют в разных лигах КВН, в том числе в Высшей. Ну а чемпионами клуба 20 лет назад дважды стала сборная БГУ. Многие из ее участников теперь успешные сценаристы, актеры и продюсеры. Всего за годы существования программы в Высшей лиге КВН играли восемь белорусских коллективов.

Сергей Сербун, директор Международной телевизионной лиги КВН:

Белорусский юмор всегда был очень интеллигентным. Это все отмечали (и Александр Васильевич Масляков), потому что мы все интеллигентные белорусы.

Беларусь брала своими какими-то национальными особенностями, колоритом. Допустим, «Дожинки» есть только в Беларуси. Благодаря КВНу в том числе в России, в ближнем или дальнем зарубежье, где игра КВН популярна, все узнали об этой нашей национальной особенности.