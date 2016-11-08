«Это не только весело, это ещё и чудовищный труд»: КВН исполнилось 55 лет

Новости Беларуси. День веселых и находчивых.

Ровно 55 лет назад в эфир вышел первый выпуск КВН.

Спустя полвека он по-прежнему любим миллионами зрителей. Наш телеканал много лет дарит возможность поклонникам легендарной игры окунуться в атмосферу настоящего живого юмора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трансляции выступлений команд международной лиги КВН стали одними из самых рейтинговых программ на СТВ, собирая у экранов телевизоров тысячи белорусов, от мала до велика.

В 1961 впервые в истории советского ТВ микрофон отдадут непрофессионалам.

Все экспромтом и в прямом эфире. На утро репризами из Игры уже говорили на каждой кухне. На 10 году смеха программу закроют – цензура. 15 лет КВН будет в забвении.

Сегодня «Клуб веселых и находчивых» называют своеобразным «социальным лифтом».

Александр Трофимов с детьми и супругой живет в собственном доме в Витебске. А разница между старшим и младшим ребенком как раз-таки в 14 лет. А еще Александр Трофимов сценарист многих сериалов, где папы и дети.

Александр Трофимов, сценарист, режиссер:

Здесь изображена команда, которая, по-моему, ещё ничего не добилась. Мы только-только попали в Высшую лигу. И, по-моему, рванули за славой.

Команда КВН Белгосуниверситета. Второй состав. Золотой! В составе сборной Александр чемпионом Высшей лиги становился дважды, и не единожды уже в составе других команд, как автор сценариев и режиссер.

Александр Трофимов:

КВН – это не только весело и радостно, это ещё и чудовищный труд. Мы спали, по-моему, по часу в сутки.

Готовы были смеяться, прыгать, скакать и при этом не помнить, что происходило в этот момент.

Есть еще «ЧП» и «Минское море» – игра веселых и находчивых всегда была популярна в студенческих кругах. И именно университет дал возможность, к примеру, Александру Комаровскому реализовать свою детскую мечту.

Александр Комаровский, капитан команды КВН «Лучшие друзья»:

Смотрел телевизор, очень болел за команду БГУ и первого созыва, и второго. И понимал: как это гениально, как мне хочется там оказаться. Думал, что это просто невозможно.

Именно команда Комаровского в свое время сменит определенный бренд белорусского КВНа – сборную БГПУ.

За 4 года «Лучшие друзья» не только вышли в Высшую лигу, но и отыграли неполных два сезона.

Александр Комаровский:

Очень многие говорят мне: вы уже не 19-летние парни, сколько можно прыгать и скакать. Хочу всем сказать, что пока есть улыбка на лице и желание делать счастливыми всех, в том числе и себя, мы будем продолжать это делать.

Сегодня КВН, не смотря на то, что юмористические программы есть практически на каждой кнопке, свою популярность не теряет. Более того – молодеет и захватывает все новые аудитории. Не единожды игры первой лиги транслировали и на СТВ.

За это время у нас появился и свой белорусский Масляков.

Антон Мартыненко, правда, в КВН никогда не играл. Но уверяет, это не мешает, более того, уже задумался о создании своей команды – где только он.

Антон Мартыненко, ведущий СТВ:

КВН всегда держал эту марку. Никогда не было ни скатывания в пошлость, ни скатывания в какую-то сильную дидактику: там никого не учили жизни. Это было просто очень весело, потому что они подмечали, как Антон Павлович Чехов, очень интересные моменты нашей жизни.