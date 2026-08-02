Новости по тегу #Кладбища Беларуси

Когда сельские кладбища приведут в надлежащий вид, разбирались в программе «Неделя» на СТВ.
Коммунальные службы уже несколько недель работают в усиленном режиме.
Что делать, если родственники не могут навестить усопших? На этот случай в Беларуси запустили специальный сервис, который поможет решить эту проблему. Все работает дистанционно, через интернет. Можно заказать разный уровень уборки, вплоть до ремонта и замены памятника, и проконтролировать результат.
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