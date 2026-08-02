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Новости по тегу #Кладбища Беларуси

Проблема сельских кладбищ: кто должен ухаживать за местами погребения – разбираемся
02 августа 2026 17:19

Проблема сельских кладбищ: кто должен ухаживать за местами погребения – разбираемся

Накануне Радуницы у мест захоронений активно наводят порядок
15 апреля 2026 18:29

Накануне Радуницы у мест захоронений активно наводят порядок

Уход за могилами онлайн: рассказываем про новый сервис, который запустили в Беларуси
05 апреля 2026 17:22

Уход за могилами онлайн: рассказываем про новый сервис, который запустили в Беларуси

На Радуницу кладбища в зоне отчуждения можно посещать без спецпропусков
14 мая 2024 14:11

На Радуницу кладбища в зоне отчуждения можно посещать без спецпропусков

Еврейское, татарское, польское и русское. Где в Беларуси в одном месте находятся сразу 4 кладбища?
29 июня 2023 19:41

Еврейское, татарское, польское и русское. Где в Беларуси в одном месте находятся сразу 4 кладбища?

Потеряли дом, но сохранили память. Жители отселённых деревень приезжают на Радуницу в родные места
25 апреля 2023 17:03

Потеряли дом, но сохранили память. Жители отселённых деревень приезжают на Радуницу в родные места

«Тут у нас и брат похоронен». На Радуницу жители отселённых деревень могут попасть в родные места без пропуска
25 апреля 2023 12:56

«Тут у нас и брат похоронен». На Радуницу жители отселённых деревень могут попасть в родные места без пропуска

В преддверии Радуницы ГПК напоминает о правилах посещения кладбищ, расположенных в приграничье
21 апреля 2023 07:12

В преддверии Радуницы ГПК напоминает о правилах посещения кладбищ, расположенных в приграничье

Для нас это большая проблема. Почему лучше отказаться от искусственных цветов на кладбище?
02 мая 2022 14:50

Для нас это большая проблема. Почему лучше отказаться от искусственных цветов на кладбище?

Православные отметили Радуницу. Как в этот день обеспечивали комфорт и безопасность белорусов?
12 мая 2021 08:08

Православные отметили Радуницу. Как в этот день обеспечивали комфорт и безопасность белорусов?

Деревни уже нет, а кладбище всё прирастает. Куда без пропуска можно попасть только на Радуницу?
11 мая 2021 17:23

Деревни уже нет, а кладбище всё прирастает. Куда без пропуска можно попасть только на Радуницу?

«Родители сказали только на своей родине похоронить». Как вспоминают усопших на кладбищах отселённых деревень
11 мая 2021 12:54

«Родители сказали только на своей родине похоронить». Как вспоминают усопших на кладбищах отселённых деревень