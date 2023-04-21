В преддверии Радуницы ГПК напоминает о правилах посещения кладбищ, расположенных в приграничье

Новости Беларуси. Накануне и в День поминовения усопших многие отправляются на кладбища, в том числе расположенные в пограничной зоне и полосе. В преддверии Радуницы Госпогранкомитет обращает внимание на правила посещения режимных территорий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При себе нужно иметь паспорт либо другие документы, удостоверяющие личность, а это вид на жительство, военный билет, водительское или служебное удостоверение. Иностранцам понадобится паспорт и пропуск, выданный органами пограничной службы.