Православные отметили Радуницу. Как в этот день обеспечивали комфорт и безопасность белорусов?

Новости Беларуси. 11 мая православные белорусы отмечали Радуницу. В этот день принято молиться об упокоении усопших родственников и посещать могилы почивших близких, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 11 мая православные белорусы отмечали Радуницу. В этот день принято молиться об упокоении усопших родственников и посещать могилы почивших близких, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Повсеместно были организованы дополнительные маршруты общественного транспорта, Госавтоинспекция работала в усиленном режиме – было сделано все, чтобы обеспечить и удобство, и безопасность граждан. И весьма странно видеть некоторые высказывания и комментарии в Сети о том, что правоохранители в этот день несли дежурство.
Безопасность людей в Беларуси была и остается вопросом номер один и главным приоритетом государства.
Читайте также:
«Родители сказали только на своей родине похоронить». Как вспоминают усопших на кладбищах отселённых деревень
«Праздник победы жизни над смертью». Владыка Вениамин совершил божественную литургию в память обо всех усопших
Деревни уже нет, а кладбище всё прирастает. Куда без пропуска можно попасть только на Радуницу?