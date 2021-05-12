Православные отметили Радуницу. Как в этот день обеспечивали комфорт и безопасность белорусов?

Новости Беларуси. 11 мая православные белорусы отмечали Радуницу. В этот день принято молиться об упокоении усопших родственников и посещать могилы почивших близких, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Повсеместно были организованы дополнительные маршруты общественного транспорта, Госавтоинспекция работала в усиленном режиме – было сделано все, чтобы обеспечить и удобство, и безопасность граждан. И весьма странно видеть некоторые высказывания и комментарии в Сети о том, что правоохранители в этот день несли дежурство.