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На Радуницу кладбища в зоне отчуждения можно посещать без спецпропусков

14 мая 2024 14:11
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Радуница в зоне отчуждения – главный день встречи переселенцев из деревень, исчезнувших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС. Сегодня посетить их можно в упрощенном режиме, без специальных пропусков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Радуницу кладбища в зоне отчуждения можно посещать без спецпропусков-1

Кладбище в Бартоломеевке – одно из крупнейших в Ветковском районе, там находится около 700 могил. До начала отселения в деревне жили 340 семей, работали торфобрикетный завод, школа, клуб, библиотека и почта. Теперь осталась лишь пара уцелевших домов. Десятки выходцев из этих мест каждый год приезжают из разных уголков Беларуси в родные места, чтобы привести в порядок могилы и встретиться с бывшими соседями. Радуница в зоне отчуждения – это не только день поминовения, но и экскурс в прошлое.

На Радуницу кладбища в зоне отчуждения можно посещать без спецпропусков-3

Душа болит. Встречаешься, плачешь, вспоминаешь детство, молодость.

На Радуницу кладбища в зоне отчуждения можно посещать без спецпропусков-5

Росли, жили, учились. Это наша Родина, наша деревня. Каждый год приезжаем, каждый год по несколько раз. Лежат все уже здесь: и родители, и бабушки.

На Радуницу кладбища в зоне отчуждения можно посещать без спецпропусков-7

Кладбище в Бартоломеевке не закрыто для новых захоронений, многие из уехавших завещают детям и внукам после смерти вернуть их домой, к предкам. Несмотря на порывы ностальгии, приезжих просят не забывать о правилах поведения в местах радиоактивного загрязнения: не отклоняться от маршрута и не посещать заброшенные постройки.

На Радуницу кладбища в зоне отчуждения можно посещать без спецпропусков-9

Александр Першко, главный специалист главного управления по проблемам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Гомельского облисполкома:
Ежегодно посещают около 2-2,5 тысячи человек. Это довольно приличное количество людей. Поэтому все службы, которые задействованы на обеспечении общественного порядка в этот день работают слаженно, в телефонном режиме ведется общение. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций оперативно реагируем.

Самое главное – визит на кладбище не должен затянуться. Выезд из зоны отчуждения – строго до 17:00.

# Кладбища Беларуси

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