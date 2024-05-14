На Радуницу кладбища в зоне отчуждения можно посещать без спецпропусков

Радуница в зоне отчуждения – главный день встречи переселенцев из деревень, исчезнувших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС. Сегодня посетить их можно в упрощенном режиме, без специальных пропусков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кладбище в Бартоломеевке – одно из крупнейших в Ветковском районе, там находится около 700 могил. До начала отселения в деревне жили 340 семей, работали торфобрикетный завод, школа, клуб, библиотека и почта. Теперь осталась лишь пара уцелевших домов. Десятки выходцев из этих мест каждый год приезжают из разных уголков Беларуси в родные места, чтобы привести в порядок могилы и встретиться с бывшими соседями. Радуница в зоне отчуждения – это не только день поминовения, но и экскурс в прошлое.

Душа болит. Встречаешься, плачешь, вспоминаешь детство, молодость.

Росли, жили, учились. Это наша Родина, наша деревня. Каждый год приезжаем, каждый год по несколько раз. Лежат все уже здесь: и родители, и бабушки.

Кладбище в Бартоломеевке не закрыто для новых захоронений, многие из уехавших завещают детям и внукам после смерти вернуть их домой, к предкам. Несмотря на порывы ностальгии, приезжих просят не забывать о правилах поведения в местах радиоактивного загрязнения: не отклоняться от маршрута и не посещать заброшенные постройки.