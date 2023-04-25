Потеряли дом, но сохранили память. Жители отселённых деревень приезжают на Радуницу в родные места

Новости Беларуси. Для жителей отселенных деревень Радуница – возможность попасть в родные места без пропуска. Чернобыльская трагедия заставила белорусов оставить свои дома и искать новые пристанища. Но даже спустя десятилетия люди едут на малую родину, чтобы почтить память своих предков, встретиться с односельчанами и прикоснуться к деревьям в своих садах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юлия Мычка, корреспондент:

Три улицы и 70 крепких домов – так еще 30 лет назад выглядела деревня Жерелы Славгородского района. Ее похоронила радиация, а сотням жителей пришлось искать новый дом. Четыре липы и каменный столб – это все что осталось от когда-то большого подворья многодетной семьи Марусевых. Теперь эти деревья и часть калитки служат маяками для своих былых хозяев. Раз в год под липами встречаются сразу несколько поколений. Те, кто здесь родился, и те, кто про чернобыльский пепел знают только со слов старшего поколения.

Галина Марусева, жительница Славгородского района:

Когда мы приезжаем на кладбище, всегда останавливаемся возле своего дома и обнимаем наши липы. И так мы заряжаемся нашей энергией, которая тогда остается вместе с нами. Галина Марусева вспоминает, что ее родители покидали деревню последними. Уезжали, не оглядываясь – настолько больно было прощаться с родовым гнездом и страшно начинать все с чистого листа. Сестры разъехались в разные города, пожить успели в трех районах, но родная земля тянула домой, словно магнит, и спустя тридцать лет эта сила притяжения не ослабла.

Нина Марусева, жительница Рогачева:

У нас здесь похоронено близких, родных, родственников по крови… Где-то, наверное, могил 16. Но иногда приезжаем, когда видим, что рядом не убраны соседние могилки, кто-то не приезжает, то мы стараемся их тоже убрать. Двое из трех сестер Марусевых фактически вернулись на малую родину и живут в соседних деревнях. На Радуницу бывшие жители местечка встречаются на кладбище, которое, несмотря на безжизненность населенного пункта, прирастает. Дети выполняют завещание родителей быть похороненными дома. Рядом со своими предками. «Тут у нас и брат похоронен». На Радуницу жители отселенных деревень могут попасть в родные места без пропуска. Подробности здесь. Нина Марусева:

Подъезжая к населенному пункту, уже волнение, тревога, радость, что ты едешь.