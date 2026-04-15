Накануне Радуницы у мест захоронений активно наводят порядок

На следующей неделе православные христиане будут отмечать Радуницу – день особого поминовения усопших. Традиционно в эти дни тысячи людей направляются на кладбища, чтобы навестить близких. Чтобы такие поездки были комфортными и безопасными, коммунальные службы уже несколько недель работают в усиленном режиме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основные работы в местах упокоения начинаются за несколько недель до Радуницы. Если могилы в порядок приводят родственники, то за общие территории и инфраструктуру отвечают коммунальные службы. Нужно убрать прошлогоднюю листву, вывезти тонны мусора и привести в порядок подъездные пути. Например, Гомельский специализированный комбинат обслуживает 20 городских кладбищ.

Вячеслав Астапенко, первый заместитель директора – главный инженер Гомельского специализированного комбината: С 23 марта мы усиленно начали вывозить мусор. Вывезли уже 780 тонн. В сутки вывозится 60-70 тонн. Подвозим воду, чтобы полить цветы, помыть руки, и песок, чтобы подсыпать холмики.

На Стукачевском кладбище, одном из основных действующих под Гомелем, сделали пункт проката инвентаря – посетители на месте могут арендовать лопаты, грабли и метлы. Однако не везде подготовка соответствует правилам.

Тарас Кривусев, начальник отдела контроля государственной собственности и использования земель Комитета государственного контроля Гомельской области:

Выявлены такие проблемные вопросы, как несвоевременный вывоз отходов, в том числе повлекший образование свалок на прилегающих участках. Ненадлежащее содержание подъездных дорог и внутренних проездов, отсутствие ограждений, аварийные деревья и прочая бесхозяйственность. О выявленных фактах проинформированы горисполкомы, предложено оперативно принять меры по наведению порядка. В настоящее время множество недостатков уже устранены.

Где-то отреагировали оперативно. Так, на кладбище в Севруках недостатки устранили за пару дней: убрали аварийные деревья и выровняли дорогу.