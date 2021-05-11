Деревни уже нет, а кладбище всё прирастает. Куда без пропуска можно попасть только на Радуницу?

Новости Беларуси. Православные отмечают 11 мая Радуницу. На 9-й день после Пасхи наступает родительский день, когда принято посещать церковь и вспоминать своих умерших близких, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для жителей отселенных деревень Радуница – это не только праздник, но и возможность попасть в родные места без специального пропуска. На кладбищах таких населенных пунктов сегодня людно. Белорусы едут со всех концов страны на малую родину, чтобы почтить память своих предков. На покинутой земле побывала Юлия Мычка.

Юлия Мычка, корреспондент:

За моей спиной одна из улиц захороненной деревни Жерелы. В обычный день попасть сюда можно исключительно по пропуску. И только на Радуницу вход свободный.

Из 16 деревень Васьковичского сельского совета Славгородского района восемь отселенных. В списке покинутых земель и деревня Жерелы. Выселять отсюда людей начали в 1988 году. Одним из последних родную деревню покидал бывший председатель местного колхоза Виталий Погодин. 11 мая он вместе со своей семьей приехал туда, где родился и где теперь покоятся его родители.

Виталий Погодин, житель Славгорода:

Они здесь похоронены, потому как они дали волеизъявление свое: «где мы бы ни жили, а похоронить нас на родине». Вот мы сюда приезжаем каждую Радуницу, отведать их. Здесь был колхоз. В колхоз входило четыре деревни: Дубровка, Жерелы, две Куликовки. Все деревни выселены полностью, дома все похоронены, домов нет, жителей нет.

Для бывших жителей отселенных деревень майский праздник – это редкая возможность встретиться с одноклассниками и соседями. Чернобыльская катастрофа разбросала местных по всей Беларуси. Из деревни Жерелы людей переселяли в Минск, Бобруйск и даже Лиду. «Родители сказали только на своей родине похоронить». Как вспоминают усопших на кладбищах отселённых деревень

Юлия Королева, жительница Минска:

Мы приехали из Минска. Приехали, потому что у нас здесь отец похоронен. Он здесь родился, прожил всю жизнь, работал всю жизнь до пенсии, но потом, уже когда Чернобыль, переселили. В Шклове жили, но все равно родители сказали только на своей родине похоронить. Приезжаем сюда каждый год. На кладбищах в этот день вспоминают не только родственников, ушедших из жизни. Люди ведут душевные разговоры о родной деревне, по которой скучают, о родительских домах, которые тоже покоятся в этой земле – свой старый «причал» они ищут по деревьям. В этих урочищах они стали настоящими зелеными маяками для своих прежних хозяев. Юлия Королева:

У нас там есть три березки, брат наш посадил, и клен. Березки, потому что мы три сестры, а клен, потому что он брат был. Клен там кто-то, наверное, сломал – три березки сейчас. Мы приезжаем осенью. У нас там даже яблоки растут.

О том, что жили здесь почти 100 семей, сегодня напоминает разве что приличная для такой глуши дорога.

Галина Шевцова, жительница Бобруйска:

Болит душа, естественно, болит. Здесь закопан наш родительский дом. Когда мы подъезжаем к дому, всегда светит солнце. Всегда, когда бы мы ни подъехали, кажется, никто так не встречает, как около подворища природа. «Праздник победы жизни над смертью». Владыка Вениамин совершил божественную литургию в память обо всех усопших

София Ковалева, жительница Бобруйска:

Очень было приятно, когда мы повернули с главной трассы, в поселок заехали Привольный и дальше, почти что до самого кладбища, вся дорога отделана.

Валентина Малахова, председатель Васьковичского сельского исполнительного комитета:

Несмотря на то что в этих деревнях бывает людно только в дни Радуницы, мы стараемся поддерживать и дороги, чтобы люди хорошо добрались сюда, и чистоту на кладбищах, чтобы людям было комфортно и хорошо сюда приехать.