Прямой эфир

«Тут у нас и брат похоронен». На Радуницу жители отселённых деревень могут попасть в родные места без пропуска

25 апреля 2023 12:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Для жителей отселенных деревень Радуница – возможность попасть в родные места без пропуска. Чернобыльская трагедия заставила белорусов оставить свои дома и искать новые пристанища, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Тут у нас и брат похоронен». На Радуницу жители отселённых деревень могут попасть в родные места без пропуска-1

Но даже спустя десятилетия люди едут на малую родину, чтобы почтить память своих предков, встретиться с односельчанами и прикоснуться к деревьям в своих садах.

Среди местечек с такой тяжелой судьбой – Жерелы Славгородского района. Вместо трех улиц и 70-ти домов сегодня здесь только густые заросли и кладбище, которое, несмотря на безжизненность населенного пункта, прирастает. Дети выполняют завещание родителей быть похороненным дома. Рядом со своими предками.

«Тут у нас и брат похоронен». На Радуницу жители отселённых деревень могут попасть в родные места без пропуска-4

Галина Марусева, жительница Славгородского района:
Родители всегда говорили, где именно будут похоронены, поэтому мы, естественно, выполняем их наказ и волю. Тут у нас и брат похоронен. Когда переезжали тогда, радиация была, мы выезжали с братом, все равно мы привезли его именно сюда, похоронили.

«Тут у нас и брат похоронен». На Радуницу жители отселённых деревень могут попасть в родные места без пропуска-7

В процессе ликвидации последствий чернобыльской катастрофы только в Могилевской области было захоронено почти 90 населенных пунктов.

«Помнить надо о своих родных и близких всегда». Что говорят православные о Радунице? Читайте здесь.

# Кладбища Беларуси # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Помнить надо о своих родных и близких всегда». Что говорят православные о Радунице?
25 апреля 2023 12:35

«Помнить надо о своих родных и близких всегда». Что говорят православные о Радунице?

Лукашенко: «Торговые сети завалены египетским картофелем и российскими яблоками, цена на которые в разы выше!»
25 апреля 2023 10:45

Лукашенко: «Торговые сети завалены египетским картофелем и российскими яблоками, цена на которые в разы выше!»

Православный фестиваль «Радость» проходит в Минске. Здесь можно увидеть даже древние святыни монастырей
25 апреля 2023 10:42

Православный фестиваль «Радость» проходит в Минске. Здесь можно увидеть даже древние святыни монастырей