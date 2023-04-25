«Тут у нас и брат похоронен». На Радуницу жители отселённых деревень могут попасть в родные места без пропуска

Новости Беларуси. Для жителей отселенных деревень Радуница – возможность попасть в родные места без пропуска. Чернобыльская трагедия заставила белорусов оставить свои дома и искать новые пристанища, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Для жителей отселенных деревень Радуница – возможность попасть в родные места без пропуска. Чернобыльская трагедия заставила белорусов оставить свои дома и искать новые пристанища, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Но даже спустя десятилетия люди едут на малую родину, чтобы почтить память своих предков, встретиться с односельчанами и прикоснуться к деревьям в своих садах.
Среди местечек с такой тяжелой судьбой – Жерелы Славгородского района. Вместо трех улиц и 70-ти домов сегодня здесь только густые заросли и кладбище, которое, несмотря на безжизненность населенного пункта, прирастает. Дети выполняют завещание родителей быть похороненным дома. Рядом со своими предками.
Галина Марусева, жительница Славгородского района:
Родители всегда говорили, где именно будут похоронены, поэтому мы, естественно, выполняем их наказ и волю. Тут у нас и брат похоронен. Когда переезжали тогда, радиация была, мы выезжали с братом, все равно мы привезли его именно сюда, похоронили.
В процессе ликвидации последствий чернобыльской катастрофы только в Могилевской области было захоронено почти 90 населенных пунктов.
«Помнить надо о своих родных и близких всегда». Что говорят православные о Радунице? Читайте здесь.