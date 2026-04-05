Уход за могилами онлайн: рассказываем про новый сервис, который запустили в Беларуси

В Беларуси продолжается марафон по благоустройству и наведению порядка. Весна диктует свои правила, и большая уборка точно входит в расписание, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Да и верующие по традиции готовятся в Пасхе. Этот праздник принято встречать в чистоте. Конечно, речь больше про духовное состояние. Но и быт не упускаем из виду. Тем более после Пасхи наступает Радуница, когда мы вспоминаем тех, кого уже нет с нами, и наведению порядка в местах захоронений уделяем отдельное внимание. На что делать, если родственники не могут навестить усопших? На этот случай в Беларуси запустили специальный сервис, который поможет решить эту проблему. Все работает дистанционно, через интернет. Можно заказать разный уровень уборки, вплоть до ремонта и замены памятника, и проконтролировать результат. Как сохранить память в чистоте, расскажет Кристина Протосовицкая.

В эти дни на кладбищах можно увидеть десятки людей. Тех, кто приводит в порядок могилы своих близких. В Беларуси ухаживать за захоронениями – это обязанность, закрепленная законодательно. В ответе за чистоту – родственники. Но иногда вмешиваются обстоятельства – расстояние, работа, здоровье, когда физически нет возможности исполнить свой долг.

Александр Филипчик, создатель цифрового сервиса по сохранению памяти:

Если для тебя является ценностью личное посещение и у тебя есть возможность, ни в коем случае нельзя никому это перепоручать. Если жизненная ситуация такая, что ты живешь в Витебске, а надо сделать уборку в Бресте, ты не можешь себе это позволить ни по времени, или для тебя это просто может быть в разы дороже, можно заказать уборку, или уход, или возложение цветов. Пожалуйста, мы найдем исполнителей, они уже найдены, и решим этот вопрос.

Брестчанин Александр Филипчик всю жизнь занимается тем, что придумывает цифровые решения для социальных проблем. На его счету сайт с точным расписанием общественного транспорта. А идея первого электронного сервиса памяти пришла два года назад. Александр Филипчик:

Самый частый вопрос, самая частая потребность – самая простая. Это понять, где находится место захоронения. Когда ты редко посещаешь кладбище, ты просто помнишь какой-то ориентир (в этой части), и потом поиск превращается в квест. Один активный член семьи заведет книгу памяти, отметит геоточку при посещении, и это будет доступно всей семье целиком. Аналогов пока не находил – белорусский школьник занимается разработкой робота-пылесоса треугольной формы. Читайте здесь.

С этого простого шага начался большой проект памяти. В личном кабинете сайта можно настроить доступ к данным о месте захоронения родственников, личный или для всех членов семьи. А при необходимости более сотни исполнителей в самых разных уголках страны готовы помочь с уборкой могил, ремонтом или заменой памятника. Даже за сотни километров можно проявить заботу и увидеть результат на экране своего смартфона. Главное для Александра в его проекте – деликатно помочь людям.