Проблема сельских кладбищ: кто должен ухаживать за местами погребения – разбираемся

В Витебской области жители сразу нескольких деревень столкнулись с довольно деликатной проблемой. Они не могут достойно проводить близких в последний путь. Дороги к сельским кладбищам разбиты и поросли бурьяном. Да и на самих могилках порядка мало. Местные службы на жалобы людей реагируют неохотно. Понятно, что есть вопросы, которые требуют более срочных мер, но поддержание элементарного порядка – это обязанность, а не одолжение со стороны местных властей. Когда сельские кладбища приведут в надлежащий вид, разбирались в программе «Неделя» на СТВ.

Валентина Никифоровна то и дело откладывает визиты на могилы родных. На кладбище в Розмыслово похоронены все ее предки. Вот только дорога к деревенскому некрополю может стать последней, в прямом смысле слова, для каждого, кто рискнет по ней пройти. Этот мост вот-вот и сам канет, но не в Лету, а в местную речушку.

Даниил Дроботов, корреспондент:

На самом деле я бы по нему идти не рискнул, но давайте все-таки попробуем. Не сказать, что прям безопасно. О нет, вот здесь уже доски сильно прогибаются.

Жители Розмыслово не раз обращались к местным властям, но ответ один и тот же. Доживающая свой век переправа – самострой и, по сути, никому не принадлежит, и ответственность за нее никто не несет. Впрочем, нашу съемочную группу заверили: проблему видят и уже пытаются найти решение. Обозначили даже сроки.

Андрей Миранков, директор Сенненского районного унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства:

Предварительно мы уже обговорили с председателем Совета. Думаю, каким-то субботником организуем, где-то что-то найдем ну и, соответственно, поправим эту ситуацию. В ближайшее время (неделя – две) данная проблема будет решена. А пока жителям предлагают воспользоваться альтернативным маршрутом. Но и к нему есть вопросы. Многих смущает его продолжительность. А это три километра. Да и те требуют более тщательного ухода.

Возле кладбища сами косим.

Наматываем километры по окружной и мы. На первый взгляд, обычное сельское кладбище. Но если присмотреться, то в глаза бросается неопрятность этого места. Старые деревья нависают прямо над памятниками, вокруг – заросли. Видно, что на это кладбище давно не ступала нога местных коммунальщиков.

Председатель сельсовета нам сказал: нанимайте – хай вам режут. Да, за свой счет.

Случай в Розмыслово не единственный. В деревне Пильковичи добраться до кладбища – задача не из легких. Дорога разбита в пух и прах, а обочины заросли так, что к местам захоронения не то что на машине не проехать – пешком пройти тяжело.

80 километров ехали, чтобы попасть на кладбище. Дороги на кладбище нет. Пытались пройти пешком, там борщевик растет. Пройти нельзя, проехать – тоже.