Еврейское, татарское, польское и русское. Где в Беларуси в одном месте находятся сразу 4 кладбища?
Город на семи холмах, белорусская Швейцария, историческая сокровищница Минской области. В программе «Центральный регион» на СТВ отправились в Копыльский район. Какие тайны хранит в себе замковая гора? Чем уникален камень-валун в деревне Кудиновичи и что осталось от военных ДОТов?
Испокон веков в Копыле жили представители разных национальностей: белорусы, русские, евреи, татары и поляки. Сегодня о многонациональном прошлом города свидетельствуют лишь места захоронений. Их в Копыле четыре: еврейское кладбище, татарское, так называемые польское и русское.
Валентина Шуракова, директор Копыльского районного краеведческого музея:
Мы находимся в центре города, но на месте старого города. Очень интересно, что в городе соседствуют четыре кладбища. Мы видим курганные могильники – это древнее кладбище IX-X века. За моей спиной старое еврейское кладбище, очень хорошо просматриваются маццевы. Это кладбище конца XVIII – начала XX века. С левой стороны – татарское кладбище и немножко дальше – православное и католическое.
Это старое еврейское кладбище соседствует с кладбищем X века. Перед вами около пяти курганных могильников. Это захоронения для одного единственного человека. Здесь проходили раскопки, Леонид Колединский раскапывал один из этих курганов и обнаружил, что в данном кургане захоронение не трупоположения, а трупосожжения. А мы с вами знаем, что трупосожжение было до принятия христианства на Руси, до 980 года. Это еще один факт, который доказывает, что Копыль – очень старый город.
На старом еврейском кладбище сохранились маццевы, которые сегодня с легкостью могли бы войти в список историко-культурных ценностей. На оном из еврейских надгробий изображены две скрещенные руки, что свидетельствует о том, что захоронение принадлежит когану, то есть иудейскому священнику.
Валентина Шуракова:
Есть маццевы с семисвечниками. Это те памятники, которые по праву считаются древними историческими памятниками. У нас в городе есть очень хорошая традиция. Дело в том, что Магдебургское право мы получили 28 августа 1652 года, и решением исполкома принято в последнее воскресенье августа проводить День города. Но для того чтобы День города был на самом деле запоминающимся, каждый год стараемся сделать какой-то сюрприз для горожан. Два года назад был установлен валун с информационной доской. На этой доске надпись на английском, белорусском и на иврите, которая говорит о том, что это старое еврейское кладбище конца XVIII – начала XX века.
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