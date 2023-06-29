Еврейское, татарское, польское и русское. Где в Беларуси в одном месте находятся сразу 4 кладбища?

Город на семи холмах, белорусская Швейцария, историческая сокровищница Минской области. В программе «Центральный регион» на СТВ отправились в Копыльский район. Какие тайны хранит в себе замковая гора? Чем уникален камень-валун в деревне Кудиновичи и что осталось от военных ДОТов?

Испокон веков в Копыле жили представители разных национальностей: белорусы, русские, евреи, татары и поляки. Сегодня о многонациональном прошлом города свидетельствуют лишь места захоронений. Их в Копыле четыре: еврейское кладбище, татарское, так называемые польское и русское.

Валентина Шуракова, директор Копыльского районного краеведческого музея:

Мы находимся в центре города, но на месте старого города. Очень интересно, что в городе соседствуют четыре кладбища. Мы видим курганные могильники – это древнее кладбище IX-X века. За моей спиной старое еврейское кладбище, очень хорошо просматриваются маццевы. Это кладбище конца XVIII – начала XX века. С левой стороны – татарское кладбище и немножко дальше – православное и католическое.

Это старое еврейское кладбище соседствует с кладбищем X века. Перед вами около пяти курганных могильников. Это захоронения для одного единственного человека. Здесь проходили раскопки, Леонид Колединский раскапывал один из этих курганов и обнаружил, что в данном кургане захоронение не трупоположения, а трупосожжения. А мы с вами знаем, что трупосожжение было до принятия христианства на Руси, до 980 года. Это еще один факт, который доказывает, что Копыль – очень старый город.