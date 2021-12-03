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В Беларуси продолжают мониторинг цен на товары и лекарства первой необходимости. Что выявили при проверках?

03 декабря 2021 16:04
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Новости Беларуси. В Беларуси сенаторы продолжают мониторинг цен на товары и лекарства первой необходимости. Это поручение главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Торговые точки попадают в поле зрения ежемесячно, а это более 100 объектов. Во время такой ревизии сенаторы обращают внимание на цены, наличие товара, есть ли на тот или иной продукт ажиотаж и дефицит.

Наши корреспонденты оценили ситуацию сразу в нескольких регионах от юга до севера страны. Тему продолжит Виктор Пралич.

В Беларуси продолжают мониторинг цен на товары и лекарства первой необходимости. Что выявили при проверках?-1

Хлеб, молоко, сахар и крупы – те товары, которые принято называть социально значимыми. Их каждый из нас ежедневно кладет себе в корзину. Но прежде обращают внимание на соотношение цена-качество. Последнее не всегда зависит от магазина, в отличие от цифр на ценнике. Здесь своя арифметика. Но главное, не «ударить» по кошельку покупателя.

В Беларуси продолжают мониторинг цен на товары и лекарства первой необходимости. Что выявили при проверках?-4

Олег Романов, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:
В целом необоснованного роста цен на значимые для населения товары, такие как продукты питания молочные продукты, хлебобулочные изделия и иные значимые товары, не выявлено. Разумеется, рост цен есть, но он в целом обусловлен теми экономическими процессами, процессами, связанными, в частности, с определенным уровнем инфляции, который есть у нас в стране и который допустим с экономической точки зрения.

В Беларуси продолжают мониторинг цен на товары и лекарства первой необходимости. Что выявили при проверках?-7

А это уже один из витебских магазинов. В среднем за рабочий день здесь обслуживают больше 1 000 покупателей. Ассортимент товаров большой.

В Беларуси продолжают мониторинг цен на товары и лекарства первой необходимости. Что выявили при проверках?-10

Многое продают по скидкам. Но одними акционными товарами сыт не будешь. Доступным должно быть все. Особенно, что касается товаров белорусского производства.

В Беларуси продолжают мониторинг цен на товары и лекарства первой необходимости. Что выявили при проверках?-13

Ирина Левкович, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Эта работа позволяет сенаторам выполнить еще одну очень важную функцию – посмотреть представленность отечественных товаров на полках наших магазинов. Потому что именно их наличие обеспечивает продовольственную безопасность и показывает, насколько мы выполняем те параметры, которые предусмотрены доктриной продовольственной безопасности.

В Беларуси продолжают мониторинг цен на товары и лекарства первой необходимости. Что выявили при проверках?-16

А вот медицинский шопинг в Бресте может показать разницу в чеке между государственной и частной аптечными сетями. В списке почти полсотни наименований медикаментов, которые наиболее востребованы у людей – противовирусные, витаминные комплексы, сердечные, антибиотики. Мониторинг показал, что стоимость отдельных категорий товаров может отличаться до 30 %. Выгода на стороне госсети. 

Депутаты проводят мониторинг цен в белорусских аптеках. О том, где выгоднее покупать лекарства, читайте здесь.

В Беларуси продолжают мониторинг цен на товары и лекарства первой необходимости. Что выявили при проверках?-19

В стране определены перечни социально значимых товаров – цены на них регулирует государство. В первую очередь, чтобы защитить уязвимые слои населения. Результаты мониторинга парламентарии направят в Министерство антимонопольного регулирования и торговли.

# Государственная политика в области ценообразования # общество # Виктор Пралич # Александр Лукашенко # Олег Романов # Ирина Левкович # Инна Филипук # Леонид Брич # Фотофакт

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