В Беларуси продолжают мониторинг цен на товары и лекарства первой необходимости. Что выявили при проверках?

Новости Беларуси. В Беларуси сенаторы продолжают мониторинг цен на товары и лекарства первой необходимости. Это поручение главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Торговые точки попадают в поле зрения ежемесячно, а это более 100 объектов. Во время такой ревизии сенаторы обращают внимание на цены, наличие товара, есть ли на тот или иной продукт ажиотаж и дефицит. Наши корреспонденты оценили ситуацию сразу в нескольких регионах от юга до севера страны. Тему продолжит Виктор Пралич.

Хлеб, молоко, сахар и крупы – те товары, которые принято называть социально значимыми. Их каждый из нас ежедневно кладет себе в корзину. Но прежде обращают внимание на соотношение цена-качество. Последнее не всегда зависит от магазина, в отличие от цифр на ценнике. Здесь своя арифметика. Но главное, не «ударить» по кошельку покупателя.

Олег Романов, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

В целом необоснованного роста цен на значимые для населения товары, такие как продукты питания – молочные продукты, хлебобулочные изделия и иные значимые товары, не выявлено. Разумеется, рост цен есть, но он в целом обусловлен теми экономическими процессами, процессами, связанными, в частности, с определенным уровнем инфляции, который есть у нас в стране и который допустим с экономической точки зрения.

А это уже один из витебских магазинов. В среднем за рабочий день здесь обслуживают больше 1 000 покупателей. Ассортимент товаров большой.

Многое продают по скидкам. Но одними акционными товарами сыт не будешь. Доступным должно быть все. Особенно, что касается товаров белорусского производства.

Ирина Левкович, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Эта работа позволяет сенаторам выполнить еще одну очень важную функцию – посмотреть представленность отечественных товаров на полках наших магазинов. Потому что именно их наличие обеспечивает продовольственную безопасность и показывает, насколько мы выполняем те параметры, которые предусмотрены доктриной продовольственной безопасности.

А вот медицинский шопинг в Бресте может показать разницу в чеке между государственной и частной аптечными сетями. В списке почти полсотни наименований медикаментов, которые наиболее востребованы у людей – противовирусные, витаминные комплексы, сердечные, антибиотики. Мониторинг показал, что стоимость отдельных категорий товаров может отличаться до 30 %. Выгода на стороне госсети. Депутаты проводят мониторинг цен в белорусских аптеках. О том, где выгоднее покупать лекарства, читайте здесь.