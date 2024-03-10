Какая она, современная женщина-лидер, и о чём говорил Президент с БСЖ? Интервью с Ириной Левкович

Новости Беларуси. Актуальные новости, свежие комментарии, доступная аналитика. В эфире программы Новости «24 часа» на СТВ рубрика «Сенат». В гостях Ирина Левкович, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по экономике, бюджетам и финансам. Какая роль у белорусок в политике? Никита Рачиловский, СТВ:

Какое сегодня место занимают женщины на белорусской политической сцене, на ваш взгляд?

Ирина Левкович, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по экономике, бюджету и финансам:

Безусловно, значительные. Женщина в Республике Беларусь, в принципе, играет очень важную роль во всех сферах. Возьмем ли мы социальную сферу, любые отрасли экономики. Если мы говорим о политической жизни страны, то тут представительство женщин тоже достаточно высоко. Как мы все знаем, 25 февраля впервые состоялся единый день голосования, и его результаты в очередной раз показали, что женщины занимают практически такие же позиции на политической сцене. Если говорить о двух палатах Национального собрания, как мы знаем, уже избраны депутаты Палаты представителей, и если в прошлом созыве число женщин составляло 34 % от общей численности депутатов, то в этом созыве уже 37 %. Если говорить о выборах, которые состоялись в местные Советы депутатов, там представительство женщин еще выше. Избрано порядка 48 % от общей численности депутатов местных Советов. Ну и, конечно, когда мы характеризуем гендерный состав верхней палаты Национального собрания, его возглавляет женщина, ну и 16 сенаторов достойно несут ношу и свои обязанности, не уступая, на мой взгляд, мужчинам ни в чем.

«Белорусские женщины – это пример элегантности, пример красоты, пример вкуса» Никита Рачиловский:

А каким вы видите современный портрет белорусской женщины-лидера? Ирина Левкович:

Вы знаете, в части самого понятия «лидер» существует очень много теорий. Мне близка та, которая говорит, что лидерами не рождаются, не становятся. Лидерство – это осознанный выбор. И я действительно думаю, что тот человек, который взял на себя лидерские функции, в первую очередь взял на себя ответственность. Ответственность перед командой, перед коллективом, если хотите, перед страной, когда женщина-лидер возглавляет какое-либо государство. И если говорить о женском лидерстве, то, безусловно, в Республике Беларусь оно очень развито. 5 марта была встреча главы государства с активом Белорусского союза женщин, и наш Президент, который традиционно называет себя женским Президентом, еще раз подчеркнул, что на абсолютно равных правах, с абсолютно равными успехами, а иногда, как он сказал, даже лучше, женщины возглавляют и трудовые коллективы промышленных предприятий, учреждения социальной сферы.

И он, кстати, подчеркнул, что он бы хотел видеть еще больше присутствия женщин на этих должностях. И по большому счету, что такое сегодня лидер-женщина? Для Беларуси это, в первую очередь, человек-патриот. Это человек высокой ответственности за то дело, которое он выбрал, за тот коллектив, который он ведет за собой. Это человек большой энергетики, добра и любви, потому что без этого не существует белорусская женщина. И я думаю, если говорить о моем видении женского лидерства сегодня в нашем государстве, то это в первую очередь председатель Совета Республики Наталья Ивановна Кочанова. И то, что сегодня человек, занимая такой высокий государственный пост, может быть истинным патриотом и полностью отдаваться служению стране, оставаясь при этом прекрасной матерью, заботливой дочерью, хорошей женой, бабушкой, которая любит своих внуков. Еще раз доказательство того, что белорусская женщина может все. Конечно, белорусское лидерство, как опять же сказал на той встрече Александр Григорьевич, это еще красивое лидерство. Потому что белорусские женщины – это пример элегантности, пример красоты, пример вкуса. Поэтому я за то, чтобы белорусских лидеров женщин было как можно больше, но при этом не отнимая никаких прав и лидерства у мужчины. О чем говорил Александр Лукашенко с БСЖ?