В Совете Республики рассказали о новациях в сфере госзакупок

В целом заседание XI сессии Совета Республики получилось насыщенным. На повестке порядка 10 тем. Среди них и долгожданный законопроект о новациях в сфере госзакупок товаров, работ и услуг. Главная задача документа – упростить и оптимизировать процесс. И в то же время оставить все максимально прозрачным, чтобы не было злоупотреблений.

Оградить детей от насилия. В Беларуси ужесточат меры по борьбе с педофилией. В Совете Республики 22 декабря одобрили проект «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности», инициированный Генпрокуратурой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ирина Левкович, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Я бы обратила внимание в первую очередь, когда мы говорим об упрощении процедуры, на увеличение срока действия договоров. Это будет очень ценно для тех, кто вынужден или должен закупать товары ежедневно либо еженедельно. Также изменяется сумма предельной закупки.

Законодательство не изменялось с 2010 года, объективно изменился и размер базовой величины, и суммы, на которые закупаются товары и услуги. Если раньше эта сумма ограничивалась и составляла 300 базовых величин, то сегодня она увеличена до 500.

Кроме того, законопроект сокращает сроки обжалования процедур закупок и время рассмотрения заявлений о нарушениях порядка их осуществления. Также появится возможность подать жалобу в электронном формате.