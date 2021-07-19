В Беларуси 22 июля пройдут приёмы граждан. К кому и когда можно будет обратиться за помощью?

Новости Беларуси. Информация для тех, кто хочет ускорить процесс решения затянувшейся проблемы. Сенаторы продолжают работу с обращениями граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В этот раз – в исполкомах Витебской области.

Уже можно записаться на приемы, которые в ближайший четверг, 22 июля, пройдут во всех районах региона.

В Новолукомльском исполкоме на связи будет председатель Совета Республики Наталья Кочанова.