В Беларуси 22 июля пройдут приёмы граждан. К кому и когда можно будет обратиться за помощью?
Новости Беларуси. Информация для тех, кто хочет ускорить процесс решения затянувшейся проблемы. Сенаторы продолжают работу с обращениями граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В этот раз – в исполкомах Витебской области.
Уже можно записаться на приемы, которые в ближайший четверг, 22 июля, пройдут во всех районах региона.
В Новолукомльском исполкоме на связи будет председатель Совета Республики Наталья Кочанова.
В Толочине на вопросы жителей ответит председатель комиссии по законодательству и государственному строительству Сергей Сивец.
Михаил Русый, возглавляющий комиссию по региональной политике и местному самоуправлению, проведет прием в Дубровенском райисполкоме.
Татьяна Рунец, председатель комиссии по экономике, бюджету и финансам, отправится в Лепель.
Виктор Лискович примет граждан в Браславском районном исполнительном комитете.
Встречи также пройдут в Орше, Глубоком, Бешенковичах, Миорах, Шарковщине и Лиозно.
Записаться можно с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00.
Записаться на прием к сенаторам можно не только по телефонам исполкомов на местах, но и по номеру в Минске – 321-22-98.