Прямой эфир

В Беларуси 22 июля пройдут приёмы граждан. К кому и когда можно будет обратиться за помощью?

19 июля 2021 16:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Информация для тех, кто хочет ускорить процесс решения затянувшейся проблемы. Сенаторы продолжают работу с обращениями граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В этот раз – в исполкомах Витебской области.

Уже можно записаться на приемы, которые в ближайший четверг, 22 июля, пройдут во всех районах региона.

В Новолукомльском исполкоме на связи будет председатель Совета Республики Наталья Кочанова.

В Беларуси 22 июля пройдут приёмы граждан. К кому и когда можно будет обратиться за помощью?-1

В Толочине на вопросы жителей ответит председатель комиссии по законодательству и государственному строительству Сергей Сивец.

В Беларуси 22 июля пройдут приёмы граждан. К кому и когда можно будет обратиться за помощью?-4

Михаил Русый, возглавляющий комиссию по региональной политике и местному самоуправлению, проведет прием в Дубровенском райисполкоме.

В Беларуси 22 июля пройдут приёмы граждан. К кому и когда можно будет обратиться за помощью?-7

Татьяна Рунец, председатель комиссии по экономике, бюджету и финансам, отправится в Лепель.

В Беларуси 22 июля пройдут приёмы граждан. К кому и когда можно будет обратиться за помощью?-10

Виктор Лискович примет граждан в Браславском районном исполнительном комитете.

В Беларуси 22 июля пройдут приёмы граждан. К кому и когда можно будет обратиться за помощью?-13

Встречи также пройдут в Орше, Глубоком, Бешенковичах, Миорах, Шарковщине и Лиозно.

В Беларуси 22 июля пройдут приёмы граждан. К кому и когда можно будет обратиться за помощью?-16

В Беларуси 22 июля пройдут приёмы граждан. К кому и когда можно будет обратиться за помощью?-18

В Беларуси 22 июля пройдут приёмы граждан. К кому и когда можно будет обратиться за помощью?-20

Записаться можно с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00.

В Беларуси 22 июля пройдут приёмы граждан. К кому и когда можно будет обратиться за помощью?-23

Записаться на прием к сенаторам можно не только по телефонам исполкомов на местах, но и по номеру в Минске – 321-22-98.

# Прием граждан # общество # Наталья Кочанова # Сергей Сивец # Михаил Русый # Татьяна Рунец # Виктор Лискович # Юрий Деркач # Олег Жингель # Ирина Левкович # Владимир Матвеев # Анатолий Щастный # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Евгений Пустовой: «У цветных революций, как бы они ни назывались – сиреневая, революция роз или тюльпанов – запах смерти»
19 июля 2021 16:02

Евгений Пустовой: «У цветных революций, как бы они ни назывались – сиреневая, революция роз или тюльпанов – запах смерти»

Ольга Чемоданова: «Как выявляли, так и продолжаем выявлять лиц, которые ранее участвовали в протестах»
19 июля 2021 15:55

Ольга Чемоданова: «Как выявляли, так и продолжаем выявлять лиц, которые ранее участвовали в протестах»

Алексей Голиков: «Возможно, у кого-то ещё осталась мысль о том, что государство должно цацкаться с радикалами»
19 июля 2021 15:52

Алексей Голиков: «Возможно, у кого-то ещё осталась мысль о том, что государство должно цацкаться с радикалами»