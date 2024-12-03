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Новости по тегу #Ираклий Кобахидзе

Канада анонсировала новые санкции против Грузии
03 декабря 2024 17:01

Канада анонсировала новые санкции против Грузии

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас не исключила введение санкций против Грузии
02 декабря 2024 17:40

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас не исключила введение санкций против Грузии

ЦИК Грузии перепроверит результаты парламентских выборов на некоторых участках
29 октября 2024 18:22

ЦИК Грузии перепроверит результаты парламентских выборов на некоторых участках

Грузины отказались от прозападного курса! Оппозиция окончательно разгромлена?
27 октября 2024 17:26

Грузины отказались от прозападного курса! Оппозиция окончательно разгромлена?

Премьер Грузии рассказал об угрозах в свой адрес
23 мая 2024 19:58

Премьер Грузии рассказал об угрозах в свой адрес

«Сердце требует Беларуси»: грузино-белорусская атмосфера в Тбилиси
25 ноября 2017 17:20

«Сердце требует Беларуси»: грузино-белорусская атмосфера в Тбилиси

Кобяков: Мы на базе Грузинского технологического университета планируем организовать сборочное производство лифтов
22 ноября 2017 14:41

Кобяков: Мы на базе Грузинского технологического университета планируем организовать сборочное производство лифтов

Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе удостоен звания почетного профессора БГУ
21 ноября 2017 10:36

Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе удостоен звания почетного профессора БГУ

Председатель парламента Грузии: «Для нас важно иметь тесные политические и экономические отношения с Республикой Беларусь»
20 ноября 2017 17:21

Председатель парламента Грузии: «Для нас важно иметь тесные политические и экономические отношения с Республикой Беларусь»

Лукашенко считает вполне реальным товарооборот между Беларусью и Грузией в 200 миллионов долларов
20 ноября 2017 13:39

Лукашенко считает вполне реальным товарооборот между Беларусью и Грузией в 200 миллионов долларов