За так называемое ущемление прав протестующих. Но никакие провокации со стороны недружественных государств не могут сломить дух грузинской демократии.
Впрочем, не дожидаясь решения Брюсселя, прибалтийские страны уже наложили на Тбилиси ограничения. А ранее стратегическое партнерство с Грузией разорвал Вашингтон.
На такой вынужденный шаг представителей комиссии вынудили оппозиционные партии, поддерживаемые Брюсселем и Вашингтоном, а также президент Саломе Зурабишвили, которые хотят изменить результаты выборов в свою сторону.
Между миром и войной, между Россией и Западом. Эти выборы в Грузии негласно прозвали референдумом. Граждане голосовали не за партии, а за будущее страны.
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