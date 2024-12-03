Грузия продолжает испытывать на себе давление коллективного Запада. Там не прекращаются беспорядки и нападки на правительство страны. Вместе с союзниками по блоку Канада анонсировала санкции за так называемое ущемление прав протестующих. Но никакие провокации со стороны недружественных государств не могут сломить дух грузинской демократии. Официальные власти продолжают сдерживать западный напор, ставя превыше всего волю граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Конституционный суд не принял к рассмотрению иски президента Саломе Зурабишвили и тридцати оппозиционных депутатов о признании недействительными результаты парламентских выборов. И пока западные кураторы отрабатывают на Грузии методички цветных революций – премьер страны твердо заявил, «Нацмайдана» не будет. Действующие власти принимают максимальные меры для стабилизации обстановки и сохранения суверенитета.

Ираклий Кобахидзе, премьер-министр Грузии:

Попытка организовать Майдан в Грузии уже закончилась. Я бы призвал всех хранить молчание и уберечь мир в этой стране. Так что мы несем за это ответственность. Я могу заверить всех, что в этой стране будет мир.

Однако пока нормализовать ситуацию не удается: на улицы Тбилиси уже несколько дней выводят сторонников европейского пути. Так называемые мирные демонстрации во мгновение ока превращаются в массовые беспорядки: манифестанты закидывают пиротехникой полицейских, жгут костры, а также строят баррикады.

Обычные собрания стали надоедать организаторам – извлечь пользу из них не получилось. По сообщениям СМИ, западные политтехнологи планируют перейти к радикальным способам. В местных пабликах появилась информация о создании жертвы, которая должна помочь Западу спровоцировать очередной госпереворот.