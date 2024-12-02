Беларусь определилась с дальнейшим курсом развития, мы многое сделали для нашего единства и сплотились ради мира и спокойствия на родной земле. А вот Грузии пока не удается обрести целостность взглядов и интересов. Страну буквально рвут на части. Западный истеблишмент, вопреки воле грузинского народа, пытается продвигать свои интересы, используя разные рычаги давления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Помимо финансирования радикалов, которые уже четвертые сутки не уходят с улиц Тбилиси, Брюссель и Вашингтон продолжают политически давить на власти. Новая глава дипломатии ЕС Кая Каллас не исключила введение санкций против Грузии. Впрочем, не дожидаясь решения Брюсселя, прибалтийские страны уже наложили на Тбилиси ограничения. А ранее стратегическое партнерство с Грузией разорвал Вашингтон. Главная сторонница евроинтеграции – президент Зурабишвили, которая находится у власти последние дни, отказалась сложить полномочия по окончании срока. Напомним, выборы президента в Грузии состоятся 14-го декабря. Несмотря на все провокации и попытки Запада сделать грузинскую мечту европейской, действующее правительство намерено действовать в рамках закона и народного мандата, даже если некоторые не согласны с установленными правилами.

Ираклий Кобахидзе, премьер-министр Грузии:

У госпожи Саломе Зурабишвили осталось четыре пятницы, и она не может к этому привыкнуть. Я понимаю ее эмоциональное состояние, но, конечно, ей придется покинуть свою резиденцию и сдать это здание законно избранному президенту. Напоминаю, что Зурабишвили, совместно с прозападными партиями, проиграла в октябре на парламентских выборах. Но всяческие политические проволочки для Запада – лишь показательные приемы. Основные силы политтехнологи направили на разжигание беспорядков, пытаясь повторить сценарий цветных революций. В частности, столкновения после приостановки переговоров о вступлении Грузии в Евросоюз четко отсылают к событиям десятилетней давности, когда митингующие в Киеве совершили госпереворот после переноса подписания ассоциации с Европейским сообществом.

Александр Дудчак, ведущий научный сотрудник института стран СНГ:

Есть определенные нюансы, которые действительно делают очень похожими события на Украине зимы 2013 и 2014 года и нынешней Грузии. Хотя бы еще и потому, что тогда на Украине таким мощным толчком для развития кровавого сценария было решение руководства страны не отказаться от идеи евроинтеграции, а просто отложить подписание соглашения об ассоциации свободной торговли. Сейчас грузинское руководство сообщило, что оно откладывает переговоры. Грузинские власти ведут себя оптимально. Они жестко давят протесты, это попытка государственного переворота. Государственные органы делают то, что они должны делать. Они защищают государственный строй и интересы народа.