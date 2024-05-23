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Премьер Грузии рассказал об угрозах в свой адрес

23 мая 2024 19:58
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Премьер Грузии заявил об угрозах в свой адрес, связанных со скандальным законом об иноагентах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как рассказал сам Ираклий Кобахидзе, некий еврокомиссар припугнул его примером покушения на главу правительства Словакии Фицо.

Премьер Грузии рассказал об угрозах в свой адрес-1

Кобахидзе уточнил, что во время телефонного разговора неназванный политик перечислил целый ряд мер, которые могут принять западные партнеры в случае одобрения закона об иноагентах. Ранее Запад уже шантажировал Грузию, пытаясь повлиять на результаты голосования парламента, однако до таких откровенных угроз дело не доходило. Теперь же игра так называемых партнеров стала еще более грязной. Вашингтон пообещал принять жесткие меры, а в ЕС задумались об отмене безвиза с Грузией.

Напомним, закон об иноагентах был принят парламентом, однако позже на него наложила вето президент Грузии. Документ предписывает регистрацию в отдельном реестре тех некоммерческих организаций и СМИ, которые получают более 20 % доходов из-за границы.

# Международная политика # Ираклий Кобахидзе # Новости Грузии

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