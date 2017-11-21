Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе удостоен звания почетного профессора БГУ

Новости Беларуси. Беларусь и Грузия намерены и дальше укреплять сотрудничество. В том числе через совместные образовательные программы. Для этого есть все предпосылки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом 21 ноября шла речь на встрече председателя парламента Грузии Ираклия Кобахидзе со студентами и преподавателями Белгосуниверситета. Повод для встречи особый. Ираклий Кобахидзе удостоен звания почетного профессора БГУ. Торжественная церемония прошла согласно протоколу – мантия, которую, кстати, сшили специально для высокого гостя, и диплом, подтверждающий почетное звание. Ираклий Кобахидзе – юрист по образованию. Имеет степень магистра права и доктора юридических наук.