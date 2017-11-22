Кобяков: Мы на базе Грузинского технологического университета планируем организовать сборочное производство лифтов
Новости Беларуси. Беларусь и Грузия заинтересованы наращивать совместный товарооборот. Уже сейчас цифры растут, но это только середина экономического пути, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так оценил перспективы двустороннего сотрудничества премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков на встрече с председателем парламента Грузии Ираклием Кобахидзе. Две страны связывают несколько экономических проектов, в планах развивать производственную кооперацию. Например – организовать сборочное производство лифтов на базе Грузинского технического университета.
Беларусь также готова поделиться опытом в строительстве.
Известно, что Грузии планируют построить ледовую арену и биатлонный стадион.
Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:
У нас с вами есть перспектива крупных совместных проектов. Прежде всего, мы бы хотели отметить проект по модернизации лифтового оборудования в жилищном фонде в Тбилиси и других крупных грузинских городах. Проект, на мой взгляд, важный с точки зрения промышленной кооперации. Мы на базе Грузинского технологического университета планируем организовать сборочное производство.
Ираклий Кобахидзе, председатель парламента Грузии:
У нас есть, конечно же, очень большой интерес в том, чтобы развивать отношения между нашими государствами. У нас есть очень хорошие политически отношения, и мы благодарны вам за вашу поддержку. У нас есть хороший рост торгового оборота, но очень важно достичь поставленной цели – 200 миллионов.
Такие проекты помогут выйти на товарооборот в 200 миллионов долларов (подробнее здесь).
Партнеров из Грузии заинтересовало развитие регионов в нашей стране. Особенно то, как устроены белорусские агрогородки. А укреплять экономические связи поможет хороший политический фундамент.