Кобяков: Мы на базе Грузинского технологического университета планируем организовать сборочное производство лифтов

Новости Беларуси. Беларусь и Грузия заинтересованы наращивать совместный товарооборот. Уже сейчас цифры растут, но это только середина экономического пути, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так оценил перспективы двустороннего сотрудничества премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков на встрече с председателем парламента Грузии Ираклием Кобахидзе. Две страны связывают несколько экономических проектов, в планах развивать производственную кооперацию. Например – организовать сборочное производство лифтов на базе Грузинского технического университета. Беларусь также готова поделиться опытом в строительстве. Известно, что Грузии планируют построить ледовую арену и биатлонный стадион.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

У нас с вами есть перспектива крупных совместных проектов. Прежде всего, мы бы хотели отметить проект по модернизации лифтового оборудования в жилищном фонде в Тбилиси и других крупных грузинских городах. Проект, на мой взгляд, важный с точки зрения промышленной кооперации. Мы на базе Грузинского технологического университета планируем организовать сборочное производство.